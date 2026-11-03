 ఒంగోలు సమీపంలో తీరం దాటిన మురసు తుఫాన్ | Cyclone Murusu Makes Landfall Near Ongole! | Sakshi
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ఒంగోలు సమీపంలో తీరం దాటిన మురసు తుఫాన్

Nov 3 2026 8:12 AM | Updated on Nov 3 2026 8:13 AM

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