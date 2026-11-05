 ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో జల విలయం... మురసు తుపాను ప్రభావంతో మరో రెండు రోజులు వర్షాలు | Cyclone Murasu Effect Heavy Rain Alert To Andhra Pradesh | Sakshi
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Audio: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో జల విలయం... మురసు తుపాను ప్రభావంతో మరో రెండు రోజులు వర్షాలు

Nov 5 2026 6:59 AM | Updated on Nov 5 2026 6:59 AM

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