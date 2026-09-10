ఇవ్వడానికి ఏమీ లేదంటే కుదరదు.. ఉన్నదివ్వాల్సిందే!!
భారత క్రికెట్ దిగ్గజం సచిన్ తెందుల్కర్ మహారాష్ట్రలోని ప్రముఖ హిల్ స్టేషన్ లోనావాలాలో సుమారు 3.86 ఎకరాల భూమిని దాదాప
ఆ మాత్రం దానికే కరువు ప్రాంతంగా ప్రకటించ లేను!
ఎంత వెతికినా నీటి జాడ దొరకదు కానీ.. ఇక పైకి రండి
భారత్లో వినియోగ మార్కెట్ తీరు వేగంగా మారుతోంది.
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Sep 10 2026 8:02 AM | Updated on Sep 10 2026 8:02 AM