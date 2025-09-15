 #INDvsPAK : పాకిస్తాన్‌పై భారత్‌ ఘనవిజయం (ఫొటోలు) | Asia Cup cricket match between India and Pakistan at Dubai | Sakshi
#INDvsPAK : పాకిస్తాన్‌పై భారత్‌ ఘనవిజయం (ఫొటోలు)

Sep 15 2025 7:24 AM | Updated on Sep 15 2025 7:24 AM

Asia Cup cricket match between India and Pakistan at Dubai1
1/29

దుబాయ్‌: ఆసియా కప్‌ టి20 క్రికెట్‌ టోర్నీలో ఆసక్తిని రేపిన పోరులో భారత్‌ పైచేయి సాధించింది. ఆదివారం జరిగిన గ్రూప్‌ ‘ఎ’ లీగ్‌ మ్యాచ్‌లో భారత్‌ 7 వికెట్ల తేడాతో పాకిస్తాన్‌ను చిత్తు చేసింది.

Asia Cup cricket match between India and Pakistan at Dubai2
2/29

టాస్‌ గెలిచి బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకున్న పాక్‌ 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి 127 పరుగులు చేసింది. సాహిబ్‌జాదా ఫర్హాన్‌ (44 బంతుల్లో 40; 1 ఫోర్, 3 సిక్స్‌లు), షాహిన్‌ అఫ్రిది (16 బంతుల్లో 33 నాటౌట్‌; 4 సిక్స్‌లు) రాణించారు.

Asia Cup cricket match between India and Pakistan at Dubai3
3/29

భారత బౌలర్లలో కుల్దీప్‌ యాదవ్‌ 18 పరుగులిచ్చి 3 వికెట్లు తీయగా... అక్షర్‌ పటేల్, బుమ్రా చెరో 2 వికెట్లు తీశారు. అనంతరం భారత్‌ 15.5 ఓవర్లలో 3 వికెట్లకు 131 పరుగులు సాధించి గెలిచింది.

Asia Cup cricket match between India and Pakistan at Dubai4
4/29

Asia Cup cricket match between India and Pakistan at Dubai5
5/29

Asia Cup cricket match between India and Pakistan at Dubai6
6/29

Asia Cup cricket match between India and Pakistan at Dubai7
7/29

Asia Cup cricket match between India and Pakistan at Dubai8
8/29

Asia Cup cricket match between India and Pakistan at Dubai9
9/29

Asia Cup cricket match between India and Pakistan at Dubai10
10/29

Asia Cup cricket match between India and Pakistan at Dubai11
11/29

Asia Cup cricket match between India and Pakistan at Dubai12
12/29

Asia Cup cricket match between India and Pakistan at Dubai13
13/29

Asia Cup cricket match between India and Pakistan at Dubai14
14/29

Asia Cup cricket match between India and Pakistan at Dubai15
15/29

Asia Cup cricket match between India and Pakistan at Dubai16
16/29

Asia Cup cricket match between India and Pakistan at Dubai17
17/29

Asia Cup cricket match between India and Pakistan at Dubai18
18/29

Asia Cup cricket match between India and Pakistan at Dubai19
19/29

Asia Cup cricket match between India and Pakistan at Dubai20
20/29

Asia Cup cricket match between India and Pakistan at Dubai21
21/29

Asia Cup cricket match between India and Pakistan at Dubai22
22/29

Asia Cup cricket match between India and Pakistan at Dubai23
23/29

Asia Cup cricket match between India and Pakistan at Dubai24
24/29

Asia Cup cricket match between India and Pakistan at Dubai25
25/29

Asia Cup cricket match between India and Pakistan at Dubai26
26/29

Asia Cup cricket match between India and Pakistan at Dubai27
27/29

Asia Cup cricket match between India and Pakistan at Dubai28
28/29

Asia Cup cricket match between India and Pakistan at Dubai29
29/29

# Tag
Asia Cup 2025 India and Pakistan Hardik Pandya Sanju Samson kuldeep yadav Axar Patel teamindia photo gallery
