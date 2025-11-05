 'ప్రేమిస్తున్నా' మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు) | Premistunnaa Movie Pre Release Event Photos | Sakshi
'ప్రేమిస్తున్నా' మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)

Nov 5 2025 8:47 AM | Updated on Nov 5 2025 9:05 AM

Premistunnaa Movie Pre Release Event Photos1
సాత్విక్ వర్మ (Satwik Varma), ప్రీతి నేహా (Preeti Varma) హీరో హీరోయిన్లు గా నటిస్తున్న చిత్రం 'ప్రేమిస్తున్నా'(Premistunna).

Premistunnaa Movie Pre Release Event Photos2
కనకదుర్గారావు పప్పుల నిర్మాతగా భాను దర్శకత్వంలో సరికొత్త ప్రేమకథతో వస్తున్నా చిత్రమిది. పోస్ట్ ప్రొడక్షన్స్ కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకున్న ఈ సినిమా నవంబర్ 7న థియేటర్స్ లో విడుదల కానుంది.

Premistunnaa Movie Pre Release Event Photos3
ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్ లో ప్రీ రిలీజ్ వేడుక నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి రోషన్ కనకాల, ఆకాష్ పూరి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేశారు.

Premistunnaa Movie Pre Release Event Photos4
Premistunnaa Movie Pre Release Event Photos5
Premistunnaa Movie Pre Release Event Photos6
Premistunnaa Movie Pre Release Event Photos7
Premistunnaa Movie Pre Release Event Photos8
Premistunnaa Movie Pre Release Event Photos9
Premistunnaa Movie Pre Release Event Photos10
Premistunnaa Movie Pre Release Event Photos11
Premistunnaa Movie Pre Release Event Photos12
Premistunnaa Movie Pre Release Event Photos13
Premistunnaa Movie Pre Release Event Photos14
Premistunnaa Movie Pre Release Event Photos15
Premistunnaa Movie Pre Release Event Photos16
Premistunnaa Movie Pre Release Event Photos17
Premistunnaa Movie Pre Release Event Photos18
Premistunnaa Movie Pre Release Event Photos19
Premistunnaa Movie Pre Release Event Photos20
Premistunnaa Movie Pre Release Event Photos21
Premistunnaa Movie Pre Release Event Photos22
