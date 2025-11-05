'ప్రేమిస్తున్నా' మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)

1/22
సాత్విక్ వర్మ (Satwik Varma), ప్రీతి నేహా (Preeti Varma) హీరో హీరోయిన్లు గా నటిస్తున్న చిత్రం 'ప్రేమిస్తున్నా'(Premistunna).
2/22
కనకదుర్గారావు పప్పుల నిర్మాతగా భాను దర్శకత్వంలో సరికొత్త ప్రేమకథతో వస్తున్నా చిత్రమిది. పోస్ట్ ప్రొడక్షన్స్ కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకున్న ఈ సినిమా నవంబర్ 7న థియేటర్స్ లో విడుదల కానుంది.
3/22
ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్ లో ప్రీ రిలీజ్ వేడుక నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి రోషన్ కనకాల, ఆకాష్ పూరి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేశారు.
4/22
5/22
6/22
7/22
8/22
9/22
10/22
11/22
12/22
13/22
14/22
15/22
16/22
17/22
18/22
19/22
20/22
21/22
22/22