 Anchor Suma : అందం పెరుగుతోంది కానీ తగ్గట్లేదు (ఫోటోలు) | Anchor suma kanakala latest Beautiful saree photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Anchor Suma : అందం పెరుగుతోంది కానీ తగ్గట్లేదు (ఫోటోలు)

Jan 23 2026 6:02 PM | Updated on Jan 23 2026 6:02 PM

Anchor suma kanakala latest Beautiful saree photos 1
1/13

అందం పెరుగుతోంది కానీ తగ్గట్లేదంటోంది యాంకర్‌ సుమ.

Anchor suma kanakala latest Beautiful saree photos 2
2/13

ఆమె షేర్‌ చేసిన ఫోటోల్ని చూస్తుంటే ఆమె చెప్పింది నిజమే అని అనిపించక మానదు.

Anchor suma kanakala latest Beautiful saree photos 3
3/13

Anchor suma kanakala latest Beautiful saree photos 4
4/13

Anchor suma kanakala latest Beautiful saree photos 5
5/13

Anchor suma kanakala latest Beautiful saree photos 6
6/13

Anchor suma kanakala latest Beautiful saree photos 7
7/13

Anchor suma kanakala latest Beautiful saree photos 8
8/13

Anchor suma kanakala latest Beautiful saree photos 9
9/13

Anchor suma kanakala latest Beautiful saree photos 10
10/13

Anchor suma kanakala latest Beautiful saree photos 11
11/13

Anchor suma kanakala latest Beautiful saree photos 12
12/13

Anchor suma kanakala latest Beautiful saree photos 13
13/13

# Tag
anchor Suma Kanakala latest beautiful Saree Photos
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

Anchor Suma : అందం పెరుగుతోంది కానీ తగ్గట్లేదు (ఫోటోలు)
photo 2

లుక్‌ టెస్ట్‌ అంటూ ఫోటోలు వదిలిన శివాత్మిక రాజశేఖర్‌
photo 3

సుకుమార్ కుమార్తె బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 4

జిమ్‌లో కష్టపడుతున్న అనసూయ (ఫోటోలు)
photo 5

ఆర్సీబీ క్వీన్స్‌.. అదిరిపోయే లుక్స్‌.. స్మృతి స్పెషల్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Dharmana Prasada Rao Strong Counter against TDP Minister comments On Land Titling Act 1
Video_icon

Dharmana : భూములు కొట్టేయడానికే చట్టమా? మీరే పెద్ద దొంగలు..
Perni Nani about Land Resurvey in YS Jagan Govt 2
Video_icon

Perni Nani: జగన్ ట్రెండ్ సెట్టర్.. మీరు ఫాలోవర్స్..
YSRCP Leaders Pay Tributes to GVMC Employee Govindha Rao 3
Video_icon

GVMC ఉద్యోగి భౌతికకాయానికి YSRCP నేతల నివాళులు
Tiger Spotted in Nellore Udayagiri Forest Officials Warn Locals 4
Video_icon

ఉదయగిరిలో మగ పెద్ద పులి జాగ్రత్త..అటవీశాఖ హెచ్చరిక
RS Praveen Kumar Demands Inquiry on CM Revanth in Phone Tapping Case 5
Video_icon

ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో రేవంత్ రెడ్డిని విచారించాలి
Advertisement