సంక్రాంతి పతంగులు ఎగరేస్తోన్న అనసూయ (ఫోటోలు)

Jan 16 2026 12:45 PM | Updated on Jan 16 2026 12:45 PM

టాలీవుడ్ నటి అనసూయ సంక్రాంతిని గ్రాండ్‌గా సెలబ్రేట్ చేసుకుంది.

ఈ ఏడాది సంక్రాంతి పతంగులు ఎగరేస్తూ సందడి చేసింది.

దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది.

ఈ పిక్స్ నెట్టింట వైరల్‌గా మారాయి.

Anchor anasuya Celebrating sankranthi festival kites Photos
