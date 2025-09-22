 'కాంతార' ట్రైలర్ రిలీజ్.. స్పెషల్ ఎట్రాక్షన్‌గా రుక్మిణి వసంత్ (ఫొటోలు) | Actress Rukmini Vasanth in Kantara 2 Photos | Sakshi
'కాంతార' ట్రైలర్ రిలీజ్.. స్పెషల్ ఎట్రాక్షన్‌గా రుక్మిణి వసంత్ (ఫొటోలు)

Sep 22 2025 1:48 PM | Updated on Sep 22 2025 1:51 PM

Actress Rukmini Vasanth in Kantara 2 Photos1
1/12

'కాంతార 1' ట్రైలర్ రిలీజైంది. విజువల్స్ బాగున్నాయి. రిషభ్ శెట్టి ఎప్పటిలానే యాక్టింగ్, డైరెక్టర్‌గా ఆకట్టుకున్నాడు. కానీ హీరోయిన్ రుక్మిణి వసంత్ మాత్రం స్పెషల్ ఎట్రాక్షన్‌గా నిలిచింది.

Actress Rukmini Vasanth in Kantara 2 Photos2
2/12

Actress Rukmini Vasanth in Kantara 2 Photos3
3/12

Actress Rukmini Vasanth in Kantara 2 Photos4
4/12

Actress Rukmini Vasanth in Kantara 2 Photos5
5/12

Actress Rukmini Vasanth in Kantara 2 Photos6
6/12

Actress Rukmini Vasanth in Kantara 2 Photos7
7/12

Actress Rukmini Vasanth in Kantara 2 Photos8
8/12

Actress Rukmini Vasanth in Kantara 2 Photos9
9/12

Actress Rukmini Vasanth in Kantara 2 Photos10
10/12

Actress Rukmini Vasanth in Kantara 2 Photos11
11/12

Actress Rukmini Vasanth in Kantara 2 Photos12
12/12

# Tag
Actress Gallery Rukmini Vasanth Kantara: Chapter 1 Movie Rishab Shetty photo gallery
