చీరలో మెరిసిన మెగా డాటర్‌.. చాలా స్పెషల్‌ (ఫోటోలు)

నిన్నటి రోజు నాకెంతో ప్రత్యేకం అంటోంది మెగా డాటర్ నిహారిక కొణిదెల
తన రెండు ప్రపంచాలు ఒకేసారి కళ్ల ముందు తిరిగాయంటోంది.
ఒకటేమో కెమెరా ముందుకు వచ్చాను.. అందుకోసం తయారయ్యాను, డ్యాన్స్ చేశాను, చాలా సరదాగా ఉన్నాను.
మరొకటేమో.. నా ప్రొడక్షన్ హౌస్లో రెండో సినిమా తెరకెక్కుతోంది. ఆ మూవీకి సంబంధించిన పనులు చూసుకున్నాను.
ఓ రియాలిటీ షోకు గెస్ట్గా వెళ్లి కెమెరా ముందు కనపడ్డాను.
ఆ పక్కనే ఉన్న బిల్డింగ్లో పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చర్స్ ఆఫీస్కు వెళ్లి నిర్మాతగా నా నెక్స్ట్ సినిమా పనులు చూసుకున్నాను
నా జర్నీ అంతా ఒక్కసారిగా కళ్లముందు తిరిగేసరికి మనసు సంతోషంతో ఉప్పొంగుతోంది’ అని నిహారిక అన్నారు
