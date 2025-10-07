 మేకప్ లేకున్నా భాగ్యశ్రీ అందంగా ఉందే! (ఫొటోలు) | Actress Bhagyashri Borse Latest Beautiful Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మేకప్ లేకున్నా భాగ్యశ్రీ అందంగా ఉందే! (ఫొటోలు)

Oct 7 2025 9:17 PM | Updated on Oct 7 2025 9:17 PM

Actress Bhagyashri Borse Latest Beautiful Photos1
1/9

ఆంధ్ర కింగ్ తాలుకా, కాంత తదితర సినిమాలతో బిజీగా ఉన్న భాగ్యశ్రీ బోర్సే.. మేకప్ లేని తన ఫొటోలని షేర్ చేసింది. అయినా సరే అందంగా ఉందని ఫ్యాన్స్ అంటున్నారు.

Actress Bhagyashri Borse Latest Beautiful Photos2
2/9

Actress Bhagyashri Borse Latest Beautiful Photos3
3/9

Actress Bhagyashri Borse Latest Beautiful Photos4
4/9

Actress Bhagyashri Borse Latest Beautiful Photos5
5/9

Actress Bhagyashri Borse Latest Beautiful Photos6
6/9

Actress Bhagyashri Borse Latest Beautiful Photos7
7/9

Actress Bhagyashri Borse Latest Beautiful Photos8
8/9

Actress Bhagyashri Borse Latest Beautiful Photos9
9/9

# Tag
Actress Bhagyashri Borse latest beautiful Photos
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

కన్నుల పండువగా పైడితల్లి సిరిమానోత్సవం.. విజయనగరం జనసంద్రం (ఫొటోలు)
photo 2

మేకప్ లేకున్నా భాగ్యశ్రీ అందంగా ఉందే! (ఫొటోలు)
photo 3

కామాఖ్య ఆలయాన్ని దర్శించిన మనోజ్ దంపతులు (ఫొటోలు)
photo 4

అంకుల్‌లా కనిపిస్తున్నా.. శోభిత ఫన్నీ పోస్ట్ (ఫొటోలు)
photo 5

కోన వెంకట్ కూతురి పెళ్లి రిసెప్షన్‌లో టాలీవుడ్ సెలబ్రిటీలు (ఫొటోలు)

Video

View all
Perni Nani SLAMS CM Chandrababu And Excise Minister Kollu Ravindra Over Fake Liquor 1
Video_icon

Perni Nani: ఏమయ్యా ఎక్సైజ్ మినిస్టర్ బతికే ఉన్నావా? డబ్బు కోసం ఏ గడ్డేనా..!!
YS Jagan Comments on Chandrababu Govt Scams in AP 2
Video_icon

చంద్రబాబు వ్యవస్థలన్నింటినీ నిర్వీర్యం చేశారు: వైఎస్ జగన్
Venkaiah Naidu Sensational Comments on Chandrababu Govt 3
Video_icon

AP ప్రభుత్వాన్ని ఉద్దేశించి మాజీ ఉప రాష్ట్రపతి వెంకయ్య ఘాటు వ్యాఖ్యలు
Double Murders Sensation In Nellore City 4
Video_icon

నెల్లూరు పెన్నా బ్యారేజీ సమీపంలో డబుల్ మర్డర్
Ys Jagan Key Instructions to Party Leaders on Medical Colleges Privatization 5
Video_icon

Ys Jagan: జిల్లా కేంద్రాల్లో నవంబర్ S 12న ధర్నాలు
Advertisement