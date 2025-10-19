 హీరో సుహాస్‌ కొడుకు బారసాల ఫంక్షన్‌ (ఫోటోలు) | Actor Suhas second son cradle ceremony Beautiful Photos | Sakshi
హీరో సుహాస్‌ కొడుకు బారసాల ఫంక్షన్‌ (ఫోటోలు)

Oct 19 2025 9:23 AM | Updated on Oct 19 2025 10:34 AM

Actor Suhas second son cradle ceremony Beautiful Photos1
1/6

తెలుగు హీరో సుహాస్‌ ఈ మధ్యే రెండోసారి తండ్రయ్యాడు.

Actor Suhas second son cradle ceremony Beautiful Photos2
2/6

తాజాగా తన కుమారుడి బారసాల ఫంక్షన్‌ చేశాడు.

Actor Suhas second son cradle ceremony Beautiful Photos3
3/6

భార్య లలిత, ఇద్దరు కుమారులతో కలిసి దిగిన ఫోటోలను సోషల్‌ మీడియాలో షేర్‌ చేశాడు.

Actor Suhas second son cradle ceremony Beautiful Photos4
4/6

Actor Suhas second son cradle ceremony Beautiful Photos5
5/6

Actor Suhas second son cradle ceremony Beautiful Photos6
6/6

# Tag
Actor suhas Son cradle ceremony Photos
