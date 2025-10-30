 కార్తీకమాసంలో అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందిన పుణ్యక్షేత్రం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు) | Somaramam Sri Someswara swamy Temple in Bhimavaram | Sakshi
కార్తీకమాసంలో అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందిన పుణ్యక్షేత్రం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)

Oct 30 2025 1:21 PM | Updated on Oct 30 2025 1:21 PM

Somaramam Sri Someswara swamy Temple in Bhimavaram1
1/22

శ్రీ సోమేశ్వర స్వామి ఆలయం

Somaramam Sri Someswara swamy Temple in Bhimavaram2
2/22

ఆంధ్రదేశంలోని పంచారామ క్షేత్రాల్లో పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా భీమవరం లోని గునుపూడి లో వెలసిన సోమేశ్వర జనార్ధన స్వామి ఆలయం ఒకటి.

Somaramam Sri Someswara swamy Temple in Bhimavaram3
3/22

ఇక్కడి లింగాన్ని స్వయంగా చంద్రుడు ప్రతిష్టించాడని స్టళ్లపురాణంలో చెప్పబడింది.

Somaramam Sri Someswara swamy Temple in Bhimavaram4
4/22

చంద్రుడి పేరుమీద ఇక్కడి స్వామివారిని సోమేశ్వర స్వామి అని అంటారు.

Somaramam Sri Someswara swamy Temple in Bhimavaram5
5/22

ఈ ఆలయ ప్రత్యేకత విషయానికి వస్తే, అమావాస్య నాడు చంద్రుడు బూడిద లేదా గోధుమ రంగులోనూ మరియు పౌర్ణమి నాడు తెలుపు రంగులోనూ కనిపిస్తాడు.

Somaramam Sri Someswara swamy Temple in Bhimavaram6
6/22

శ్రీ సోమేశ్వర ఆలయంలో జరుపుకునే అత్యంత ముఖ్యమైన పండుగ శివరాత్రి.

Somaramam Sri Someswara swamy Temple in Bhimavaram7
7/22

ఈ ఆలయంలో పార్వతి దేవి విగ్రహం ఉంది , మరియు ఆలయానికి ఎదురుగా సోమగుండం అని పిలువబడే పవిత్రమైన చెరువు కూడా ఉంది.

Somaramam Sri Someswara swamy Temple in Bhimavaram8
8/22

భీమవరం నుండి విజయవాడ, ఏలూరు మరియు విశాఖపట్నం వంటి ప్రధాన పట్టణాలకు అద్భుతమైన బస్సు మరియు రైలు కనెక్షన్లు ఉన్నాయి.

Somaramam Sri Someswara swamy Temple in Bhimavaram9
9/22

సందర్శకులు 22 కి.మీ దూరంలో ఉన్న పాలకొల్లులోని శ్రీ క్షీర రామ ఆలయం వంటి సమీపంలోని ఆకర్షణలను కూడా అన్వేషించవచ్చు, ఇది ఒకే ప్రయాణంలో రెండు దేవాలయాలను సందర్శించడానికి సౌకర్యంగా ఉంటుంది.

Somaramam Sri Someswara swamy Temple in Bhimavaram10
10/22

Somaramam Sri Someswara swamy Temple in Bhimavaram11
11/22

Somaramam Sri Someswara swamy Temple in Bhimavaram12
12/22

Somaramam Sri Someswara swamy Temple in Bhimavaram13
13/22

Somaramam Sri Someswara swamy Temple in Bhimavaram14
14/22

Somaramam Sri Someswara swamy Temple in Bhimavaram15
15/22

Somaramam Sri Someswara swamy Temple in Bhimavaram16
16/22

Somaramam Sri Someswara swamy Temple in Bhimavaram17
17/22

Somaramam Sri Someswara swamy Temple in Bhimavaram18
18/22

Somaramam Sri Someswara swamy Temple in Bhimavaram19
19/22

Somaramam Sri Someswara swamy Temple in Bhimavaram20
20/22

Somaramam Sri Someswara swamy Temple in Bhimavaram21
21/22

Somaramam Sri Someswara swamy Temple in Bhimavaram22
22/22

pancharama Bhimavaram Someswara Swamy Temple west godavari district Andhra Pradesh
