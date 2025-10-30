కార్తీకమాసంలో అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందిన పుణ్యక్షేత్రం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)

1/22
శ్రీ సోమేశ్వర స్వామి ఆలయం
ఆంధ్రదేశంలోని పంచారామ క్షేత్రాల్లో పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా భీమవరం లోని గునుపూడి లో వెలసిన సోమేశ్వర జనార్ధన స్వామి ఆలయం ఒకటి.
ఇక్కడి లింగాన్ని స్వయంగా చంద్రుడు ప్రతిష్టించాడని స్టళ్లపురాణంలో చెప్పబడింది.
చంద్రుడి పేరుమీద ఇక్కడి స్వామివారిని సోమేశ్వర స్వామి అని అంటారు.
ఈ ఆలయ ప్రత్యేకత విషయానికి వస్తే, అమావాస్య నాడు చంద్రుడు బూడిద లేదా గోధుమ రంగులోనూ మరియు పౌర్ణమి నాడు తెలుపు రంగులోనూ కనిపిస్తాడు.
శ్రీ సోమేశ్వర ఆలయంలో జరుపుకునే అత్యంత ముఖ్యమైన పండుగ శివరాత్రి.
ఈ ఆలయంలో పార్వతి దేవి విగ్రహం ఉంది , మరియు ఆలయానికి ఎదురుగా సోమగుండం అని పిలువబడే పవిత్రమైన చెరువు కూడా ఉంది.
భీమవరం నుండి విజయవాడ, ఏలూరు మరియు విశాఖపట్నం వంటి ప్రధాన పట్టణాలకు అద్భుతమైన బస్సు మరియు రైలు కనెక్షన్లు ఉన్నాయి.
సందర్శకులు 22 కి.మీ దూరంలో ఉన్న పాలకొల్లులోని శ్రీ క్షీర రామ ఆలయం వంటి సమీపంలోని ఆకర్షణలను కూడా అన్వేషించవచ్చు, ఇది ఒకే ప్రయాణంలో రెండు దేవాలయాలను సందర్శించడానికి సౌకర్యంగా ఉంటుంది.
