ప్రస్తుతం టాలీవుడ్‌లో స్టార్‌ కమెడియన్‌గా వెలుగొందుతున్నారు వెన్నెల కిషోర్‌. 2005లో విడుదలైన వెన్నెల చిత్రంతో వెండితెరకు పరిచమయ్యి.. తొలి సినిమాతోనే మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకోవడమే కాక సినిమా పేరునే ఇంటి పేరుగా మార్చుకుని వెన్నెల కిషోర్‌గా మారారు.. దాదాపు దశాబ్ద కాలంగా తన కామెడీతో తెలుగు ప్రేక్షకులు అలరిస్తున్న వెన్నెల కిషోర్‌ పుట్టిన రోజు నేడు. ఈ సందర్భంగా వెన్నెల కిషోర్‌కు శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో ‘హాపి బర్త్‌డే సంతూర్‌ ఫ్రమ్‌ యువర్‌ వన్‌ అండ్‌ ఓన్లీ పెన్సిల్‌గాడా’ అంటూ హీరో నాని, వెన్నెల కిషోర్‌కు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ప్రస్తుతం వీరిద్దరు వీ చిత్రంలో నటిస్తున్నారు.





Happy birthday santoor @vennelakishore

From your one and only

pencilgaada 😘

*Picture caught under the table during his birthday celebrations in Phuket

V at #V going steady 😉 pic.twitter.com/sMr8Tbp7RP

— Nani (@NameisNani) September 19, 2019