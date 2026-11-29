వైయస్ఆర్సీపీ ఏజెంట్లను లోపలికి వెళ్లనీయకుండా టీడీపీ మూకలు అడ్డగింత.. వారికే సహకరిస్తున్న పోలీసులు
దాంతో వేంపల్లి సతీష్ రెడ్డి ఇంటిదగ్గర వైయస్ఆర్సీపీ సర్పంచ్ అభ్యర్థితో పాటు ఏజెంట్లు కూర్చుని నిరసన
ఓటమి భయంతో ఇంకెన్నిఅరాచకాలు చేస్తారు చంద్రబాబూ?
Nov 29 2026 10:54 PM | Updated on Nov 29 2026 10:54 PM
వైయస్ఆర్సీపీ ఏజెంట్లను లోపలికి వెళ్లనీయకుండా టీడీపీ మూకలు అడ్డగింత.. వారికే సహకరిస్తున్న పోలీసులు
దాంతో వేంపల్లి సతీష్ రెడ్డి ఇంటిదగ్గర వైయస్ఆర్సీపీ సర్పంచ్ అభ్యర్థితో పాటు ఏజెంట్లు కూర్చుని నిరసన
ఓటమి భయంతో ఇంకెన్నిఅరాచకాలు చేస్తారు చంద్రబాబూ?