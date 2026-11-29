పంచాయతీ ఎన్నికల్లో నేపథ్యంలో ముండ్లపూడిలో వైయస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడు సూరి తల్లి కోమలమ్మ పై టీడీపీ గుండాలు దాడి. కోమలమ్మ తలకు తీవ్రగాయాలు. ఏడు కుట్లు పడటంతో ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న కోమలమ్మను పరామర్శించిన చెవిరెడ్డి భాస్కర్రెడ్డి.
చంద్రగిరిలో టీడీపీ గూండాల అరాచకాలు
Nov 29 2026 10:17 PM | Updated on Nov 29 2026 10:17 PM
పంచాయతీ ఎన్నికల్లో నేపథ్యంలో ముండ్లపూడిలో వైయస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడు సూరి తల్లి కోమలమ్మ పై టీడీపీ గుండాలు దాడి. కోమలమ్మ తలకు తీవ్రగాయాలు. ఏడు కుట్లు పడటంతో ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న కోమలమ్మను పరామర్శించిన చెవిరెడ్డి భాస్కర్రెడ్డి.