 TDP నుంచి కోటం రెడ్డి ఔట్...! | Nellore TDP Faces Fresh Rift Over Mayor Post As Kotamreddy Sreedhar Reddy Influence Triggers Political Heat, Watch Video | Sakshi
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TDP నుంచి కోటం రెడ్డి ఔట్...!

Aug 28 2026 7:13 AM | Updated on Aug 28 2026 12:25 PM

TDP నుంచి కోటం రెడ్డి ఔట్...!

# Tag
Kotam Reddy Sridhar Reddy TDP Chandrababu Naidu Nellore Sakshi News
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