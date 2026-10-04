 డీబీటీ విధానంలో చెల్లింపులు | - | Sakshi
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డీబీటీ విధానంలో చెల్లింపులు

Oct 4 2026 5:29 PM | Updated on Oct 4 2026 5:29 PM

చికెన్‌

బ్రాయిలర్‌

లైవ్‌ డ్రెస్‌డ్‌ స్కిన్‌లెస్‌

శ్రీ148 శ్రీ266 శ్రీ277

చికెన్‌

గుమ్మలక్ష్మీపురం: అటవీ ఉత్పత్తులు విక్రయించే గిరిజనులకు రాబోయే సీజన్‌ నుంచి డీబీటీ (డైరెక్ట్‌ బ్యాంకు ట్రాన్‌జేషన్‌) ద్వారా నగదు చెల్లింపులు చేపట్టనున్నట్టు పార్వతీపురం జీసీసీ బ్రాంచ్‌ మేనేజర్‌ ఎం.సాంబశివరావు తెలియజేశారు. ఈ మేరకు జీసీసీ ఎం.డి ఎస్‌.ఎస్‌.శోభిక, డీఎం జె.రామారావు ఆదేశాల మేరకు శనివారం ఆయన బ్రాంచ్‌ పరిధిలో గల గుమ్మలక్ష్మీపురం మండలంలోని ఇజ్జకాయి గ్రామంలో ‘అటవీ ఉత్పత్తుల సేకరణ – అమ్మకాలు’పై అవగాహన సదస్సును నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన అక్కడి గ్రామస్తులతో మాట్లాడారు. నవంబర్‌ నెల నుంచి అటవీ ఫలసాయాలు లభ్యమయ్యే సీజన్‌ ప్రారంభమౌతుందని, నరమామిడి చెక్కలు, కరక్కాయలు, నల్లజీడి పిక్కలు, ముసిడిక పిక్కలు, చింతపండు వంటి ఉత్పత్తులు వరుసగా అందుబాటులోకి వస్తాయని తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో జీసీసీ ద్వారా నిర్వహిస్తున్న అన్ని కొనుగోలు కేంద్రాల్లోనూ జీసీసీ సిబ్బంది వాటిని మద్దతు ధరకు కొనుగోలు చేపడతారని, అటవీ ఉత్పత్తులను సేకరించే క్రమంలో నాణ్యతా ప్రమాణాలు తప్పనిసరిగా పాటించాలని, వాటిని జీసీసీకి విక్రయించడం ద్వారా జీసీసీ వ్యాపారాభివృధ్ధికి తోడ్పాటునందివ్వాలని కోరారు. ఈ ఏడాది నుంచి కొనుగోలు చేసిన అటవీ ఉత్పత్తులకు సంబంధించిన నగదును నేరుగా ఇవ్వకుండా పాదర్శకత కోసం విక్రయించిన వ్యక్తి యొక్క బ్యాంకు ఖాతాలో 24 గంటల్లోగా జమయ్యేలా ప్రభుత్వం, జీసీసీ ఉన్నతాధికారులు నిర్ణయించారన్నారు. ఈ విషయాల పట్ల గిరిజన ప్రజలు అవగాహన కలిగి ఉండాలని కోరారు. ఈయన వెంట అకౌంటెంట్‌ నాగేశ్వరరావు, సూపరింటెండెంట్‌ బి.సింహాచలం, సేల్స్‌మేన్‌లు జె.గోపాల్‌, గౌరీశంకర్‌ ఉన్నారు.

జీసీసీ బ్రాంచ్‌ మేనేజర్‌ ఎం.సాంబశివరావు

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