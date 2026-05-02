 చెత్త లారీ ఢీ.. ర్యాపిడో డ్రైవర్‌ మృతి | Tragic Road Accident in Hyderabad | Sakshi
చెత్త లారీ ఢీ.. ర్యాపిడో డ్రైవర్‌ మృతి

May 2 2026 7:38 AM | Updated on May 2 2026 7:46 AM

Tragic Road Accident in Hyderabad

హైదరాబాద్‌: చెత్త లోడ్‌తో వెళ్తున్న టిప్పర్‌ ఢీకొట్టడంతో ర్యాపిడో రైడర్‌ మృతి చెందాడు. వెనుక కూర్చున్న వ్యక్తి తీవ్రగాయాలతో ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు. లాలాగూడ ఇన్‌స్పెక్టర్‌ అశోక్‌ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. నల్లగొండ జిల్లాకు చెందిన ఎన్న లక్ష్మారెడ్డి (35) ర్యాపిడో రైడర్‌. కొంతకాలంగా హయత్‌నగర్‌లోని కుంట్లూరులో నివసిస్తున్నాడు.

 ఈ క్రమంలో శుక్రవారం ఉదయం ర్యాపిడో రైడ్‌ రావడంతో తుర్కపల్లికి చెందిన కె.పౌల్‌ అనే వ్యక్తిని తన బైక్‌ ఎక్కించుకొని మహేంద్రాహిల్స్‌లో డ్రాప్‌ చేయడానికి బయలుదేరాడు. లాలాపేట మీదుగా వెళ్తుండగా చెత్తలోడ్‌తో జవహర్‌నగర్‌ డంపింగ్‌ యార్డ్‌కు వెళ్తున్న లారీ ఎదురుగా వచ్చి బైక్‌ను ఢీకొట్టింది. లక్ష్మారెడ్డి తలపై నుంచి లారీ టైరు వెళ్లడంతో అతడు ధరించిన హెల్మెట్‌ సైతం ముక్కలై, తలకు తీవ్ర గాయం కావడంతో అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. వెనుక కూర్చున్న కస్టమర్‌కు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి.  

ఏపీ : పలు జిల్లాలో ఈదురుగాలులతో భారీ వర్షం (ఫొటోలు)
బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్, కావ్య రిసెప్షన్‌: ప్రముఖుల సందడి (ఫోటోలు)
ప్రెగ్నెన్సీతో మ్యాడ్ స్క్వేర్‌ బ్యూటీ రెబా మోనికా జాన్ (ఫోటోలు)
టాలీవుడ్ నటి మీనా వాసు మ్యారేజ్ డే.. భర్తకు స్పెషల్ విషెస్ (ఫోటోలు)
తిరుమల శ్రీవారి సేవలో వరలక్ష‍్మి శరత్‌కుమార్‌ (ఫొటోలు)

YSRCP Pudi Srihari First Reaction After Release From Kothapet Police Station 1
నన్ను ఎందుకు ఇలా తిప్పుతున్నారో నాకే అర్ధం కావట్లేదు.. రిలీజ్ తర్వాత శ్రీహరి రియాక్షన్
Car Crashes Into Parked Lorry On ORR Near Shamshabad 2
ORRపై ప్రమాదం ఎలా జరిగిందో చూడండి.. AI Video
Khammam Ramu Murder Incident 3
ఖమ్మం రాము మర్డర్ కేసులో చిన్న కూతురు రితిక మృతి
Palnadu CI Chinna Mallaiah Video Leak 4
బెడ్ పై మహిళతో CI.. బెడ్ రూమ్ వీడియో వైరల్..
Petrol Diesel And LPG Gas Cylinder Rates Will Rise 5
వాహనదారులకు బిగ్ షాక్.. త్వరలో పెట్రో బాదుడు!
