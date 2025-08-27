తెలంగాణపై వరుణుడి ప్రతాపం.. మెదక్‌, కామారెడ్డికి రెడ్‌ అలర్ట్‌

తెలంగాణలో కుండపోత వర్షం.. అప్డేట్స్
- బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర అల్పపీడనంగా బలపడిన వాయుగుండం
- రేపూ తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కుండపోత వానలు
- భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో దక్షిణ మధ్య రైల్వే పరిధిలో నేడు పలు రైళ్ల దారి మళ్లింపు
- కామారెడ్డి మీదుగా వెళ్ళే రైళ్లు నిజామాబాద్ మీదుగా మళ్లింపు
- నిజామాబాద్ - తిరుపతి రాయలసీమ ఎక్స్ప్రెస్ ఈ రోజు రద్దు
- మెదక్ - కాచిగూడ రైలు ఈ రోజు పాక్షికంగా రద్దు
- కామారెడ్డి, మెదక్లకు రెడ్ అలర్ట్
- రెండు జిల్లాల్లో రికార్డు స్థాయిలో వర్షం
- రాజంపేట మండలం అర్గొండలో 31.9 సెం.మీ. అత్యధిక వర్షపాతం
- మెదక్ నాగపూర్లో 20.8 సెం.మీ. వర్షపాతం
- బిక్నూర్లో 19.1 సెం.మీ
- టెక్మాల్ మండలంలో 18.03 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం
- పాత రాజంపేటలో 18, రామాయంపేటలో 16 సెం.మీలు
- చేగుంట 13.2 సెంమీ, మెదక్లో 11 సెం.మీ.
- కామారెడ్డి తలమట్ల దగ్గర రైల్వే ట్రాక్ నుంచి నీటి ప్రవాహం.. 12 రైళ్ల రాకపోకలకు అంతరాయం
- కామారెడ్డి, మెదక్ జిల్లా కలెక్టర్లను అప్రమత్తం చేసిన సీఎం రేవంత్రరెడ్డి
- వెంటనే సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని.. అన్ని విభాగాల అధికారులు సిద్ధం చేయాలని ఆదేశం
- ఎలాంటి విపత్కర పరిస్థితి ఎదుర్కొనేందుకైనా సిద్ధంగా ఉండండి
- అన్ని శాఖల అధికారులు.. ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ సాయం తీసుకోవాలని సీఎస్కు ఆదేశం
- ఇరు జిల్లాల ఎమ్మెల్యేలతోనూ మాట్లాడిన సీఎం
- కలెక్టర్లతో సమన్వయం చేసుకోవాలని ఎమ్మెల్యేలకు సూచన
- భారీ వర్షాలతో కామారెడ్డి జిల్లాలో పలు గ్రామాలు నీట మునడంపై కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ ఆరా
- కామారెడ్డి జిల్లా ఎల్లారెడ్డిపేట ఘటనపై కలెక్టర్ కు ఫోన్ చేసిన కేంద్ర మంత్రి
- ప్రమాద బాధితులను ఆదుకునేందుకు ఎన్డీఆర్ఎఫ్ సిద్ధంగా ఉందని చెప్పిన బండి సంజయ్
- అనంతరం ఎన్డీఆర్ఎఫ్ అధికారులతో మాట్లాడిన బండి సంజయ్
- ఎల్లారెడ్డిలో తక్షణమే అవసరమైన సాయం అందించాలని ఎన్డీఆర్ఎఫ్ ను కోరిన కేంద్ర మంత్రి
- జిల్లా కలెక్టర్ తో సమన్వయం చేసుకుని సహాయ చర్యల్లో నిమగ్నమవ్వాలని సూచంచిన కేంద్ర మంత్రి
- సిరిసిల్ల జిల్లా గంభీరావుపేటలో భారీ వర్షం
- ఎగువ మానేరు నుంచి దిగువకు నీరు విడుదల
- నాగయ్య అనే పశువుల కాపరి గల్లంతు.. గాలిపు చేపట్టిన అధికారులు
- మానేరు వాగులో చిక్కుకున్న ఐదుగురు రైతులు
- రక్షించేందుకు అధికారుల ప్రయత్నాలు