 తెలంగాణపై వరుణుడి ప్రతాపం.. మెదక్‌, కామారెడ్డికి రెడ్‌ అలర్ట్‌ | Telangana Floods: Heavy Rains Cause Disruptions in Kamareddy, Medak, and More | Sakshi
తెలంగాణపై వరుణుడి ప్రతాపం.. మెదక్‌, కామారెడ్డికి రెడ్‌ అలర్ట్‌

Aug 27 2025 2:13 PM | Updated on Aug 27 2025 2:31 PM

Telangana Heavy Rains Live Updates

తెలంగాణలో కుండపోత వర్షం.. అప్‌డేట్స్‌

  • బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర అల్పపీడనంగా బలపడిన వాయుగుండం
  • రేపూ తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కుండపోత వానలు

 


 

  • భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో దక్షిణ మధ్య రైల్వే పరిధిలో నేడు పలు రైళ్ల దారి మళ్లింపు
  • కామారెడ్డి మీదుగా వెళ్ళే రైళ్లు నిజామాబాద్ మీదుగా మళ్లింపు
  • నిజామాబాద్ - తిరుపతి రాయలసీమ ఎక్స్ప్రెస్ ఈ రోజు రద్దు
  • మెదక్ - కాచిగూడ రైలు ఈ రోజు పాక్షికంగా రద్దు
     
  • కామారెడ్డి, మెదక్‌లకు రెడ్‌ అలర్ట్‌ 
  • రెండు జిల్లాల్లో రికార్డు స్థాయిలో వర్షం
  • రాజంపేట మండలం అర్గొండలో 31.9 సెం.మీ. అత్యధిక వర్షపాతం
  • మెదక్‌ నాగపూర్‌లో 20.8 సెం.మీ. వర్షపాతం
  • బిక్నూర్‌లో 19.1 సెం.మీ
  • టెక్మాల్ మండలంలో 18.03 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం
  • పాత రాజంపేటలో 18, రామాయంపేటలో 16 సెం.మీలు
  • చేగుంట 13.2 సెంమీ, మెదక్‌లో 11 సెం.మీ. 
  • కామారెడ్డి తలమట్ల దగ్గర రైల్వే ట్రాక్‌ నుంచి నీటి ప్రవాహం.. 12 రైళ్ల రాకపోకలకు అంతరాయం


 

  • కామారెడ్డి, మెదక్‌ జిల్లా కలెక్టర్లను అప్రమత్తం చేసిన సీఎం రేవంత్‌రరెడ్డి
  • వెంటనే సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని.. అన్ని విభాగాల అధికారులు సిద్ధం చేయాలని ఆదేశం
  • ఎలాంటి విపత్కర పరిస్థితి ఎదుర్కొనేందుకైనా సిద్ధంగా ఉండండి 
  • అన్ని శాఖల అధికారులు.. ఎన్డీఆర్‌ఎఫ్‌, ఎస్డీఆర్‌ఎఫ్‌ సాయం తీసుకోవాలని సీఎస్‌కు ఆదేశం
  • ఇరు జిల్లాల ఎమ్మెల్యేలతోనూ మాట్లాడిన సీఎం
  • కలెక్టర్లతో సమన్వయం చేసుకోవాలని ఎమ్మెల్యేలకు సూచన

 

  • భారీ వర్షాలతో కామారెడ్డి జిల్లాలో పలు గ్రామాలు నీట మునడంపై కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ ఆరా
  • కామారెడ్డి జిల్లా ఎల్లారెడ్డిపేట ఘటనపై కలెక్టర్ కు ఫోన్ చేసిన కేంద్ర మంత్రి
  • ప్రమాద బాధితులను ఆదుకునేందుకు ఎన్డీఆర్ఎఫ్ సిద్ధంగా ఉందని చెప్పిన బండి సంజయ్
  • అనంతరం ఎన్డీఆర్ఎఫ్ అధికారులతో మాట్లాడిన బండి సంజయ్
  • ఎల్లారెడ్డిలో తక్షణమే అవసరమైన సాయం అందించాలని ఎన్డీఆర్ఎఫ్ ను కోరిన కేంద్ర మంత్రి
  • జిల్లా కలెక్టర్ తో సమన్వయం చేసుకుని సహాయ చర్యల్లో నిమగ్నమవ్వాలని సూచంచిన కేంద్ర మంత్రి

  • సిరిసిల్ల జిల్లా గంభీరావుపేటలో భారీ వర్షం
  • ఎగువ మానేరు నుంచి దిగువకు నీరు విడుదల
  • నాగయ్య అనే పశువుల కాపరి గల్లంతు.. గాలిపు చేపట్టిన అధికారులు
  • మానేరు వాగులో చిక్కుకున్న ఐదుగురు రైతులు
  • రక్షించేందుకు అధికారుల ప్రయత్నాలు

