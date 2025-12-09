 వాక్‌ టు వర్క్‌ | Special stall explaining the goal of India Future City at the Global Summit: Telangana | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

వాక్‌ టు వర్క్‌

Dec 9 2025 1:58 AM | Updated on Dec 9 2025 1:58 AM

Special stall explaining the goal of India Future City at the Global Summit: Telangana

ఫ్యూచర్‌ సిటీ స్టాల్‌ను ప్రారంభిస్తున్న సీఎం రేవంత్‌. చిత్రంలో భట్టి , పొంగులేటి, కోమటిరెడ్డి, సీఎస్, హీరో నాగార్జున తదితరులు

15 నిమిషాల వ్యవధిలో ఇంటి నుంచి పని ప్రదేశానికి చేరుకునే వీలు

ఇళ్లు, ఆఫీసులు, విద్య, వైద్యం, వినోద కేంద్రాలన్నీ ఒకేచోట

గ్లోబల్‌ సమ్మిట్‌లో భారత్‌ ఫ్యూచర్‌ సిటీ లక్ష్యాన్ని వివరిస్తూ ప్రత్యేక స్టాల్‌

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: నడుచుకుంటూనే ఆఫీసుకు వెళ్లొచ్చు.. వీకెండ్‌ వస్తే కుటుంబంతో కలిసి ఇంటికి దగ్గర్లోనే సినిమాకో, షికారుకో వెళ్లి ఎంజాయ్‌ చేయొచ్చు. వైద్య సేవలూ ఇంటికి చేరువలోనే..! భారత్‌ ఫ్యూచర్‌ సిటీ లక్ష్యమిదీ. 15 నిమిషాల్లో వాక్‌ టు వర్క్‌ కాన్సెప్ట్‌లో ఈ ఫోర్త్‌ సిటీని నిర్మించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది. హైదరాబాద్‌ నగరానికి దక్షిణాన శ్రీశైలం, నాగార్జున సాగర్‌ హైవేల మధ్యలో మీర్‌ఖాన్‌పేట ప్రాంతంలో ప్రభుత్వం భారత్‌ ఫ్యూచర్‌ సిటీని నిర్మిస్తుండటం తెలిసిందే.

సుమారు 30 వేల ఎకరాల్లోని ఈ ప్రాంతంలో 15 వేల ఎకరాల రిజర్వ్‌ ఫారెస్ట్‌తో గ్రీనరీగా ఉండనుంది. మిగిలిన 15 వేల ఎకరాల్లో ఫ్యూచర్‌ సిటీని 9 జోన్లుగా విభజించారు. నివాసాలు, డేటా సెంటర్లు, కృత్రిమ మేధస్సు (ఏఐ), విద్యా, క్రీడలు, ఎలక్రానిక్స్, లైఫ్‌ సైన్సెస్‌.. ఇలా అన్ని రంగాలకు ఫోర్త్‌ సిటీలో భూములను కేటాయించారు. ఈ మేరకు గ్లోబల్‌ సమ్మిట్‌–2025లో ఏర్పాటు చేసిన భారత్‌ ఫ్యూచర్‌ సిటీ స్టాల్‌ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.

ఫిబ్రవరిలో ఎఫ్‌సీడీఏ ఆఫీసు ప్రారంభం..
ఫ్యూచర్‌ సిటీ డెవలప్‌మెంట్‌ అథారిటీ (ఎఫ్‌సీడీఏ) కార్యాలయం నిర్మాణ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. 5 ఎకరాల్లో జీ+1 అంతస్తుల్లో నిర్మిస్తున్న ఈ భవనం వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి నాటికి అందుబాటులోకి వస్తుంది. ఎఫ్‌సీడీఏ అధికారులు, సిబ్బంది ఇక్కడి నుంచే విధులు నిర్వర్తిస్తారు.

అన్ని రకాల గృహ సముదాయాలు..
ఫ్యూచర్‌ సిటీలో నివాస సముదాయాలకు 1,300 ఎకరాలను కేటాయించారు. ఇందులో సామాన్య, మధ్యతరగతి వర్గాలకు చెందిన అందుబాటు గృహాలతో పాటు లగ్జరీ నివాసాలకు కూడా ఉంటాయి. ఇప్పటికే ఫ్యూచర్‌ సిటీ డెవలప్‌మెంట్‌ అథారిటీ (ఎఫ్‌సీడీఏ) ఫ్యూచర్‌ సిటీలో లేఅవుట్లు, అపార్ట్‌మెంట్లకు నిర్మాణ అనుమతులు మంజూరు చేస్తుంది.

ఫ్యూచర్‌ సిటీలో ఏ జోన్‌కు ఎంత భూమి అంటే..
నివాస విభాగం: 1,300 ఎకరాలు
డేటా సెంటర్లు: 500 ఎకరాలు
ఎలక్ట్రానిక్స్‌ అండ్‌ అడ్వాన్స్‌డ్‌ మాన్యుఫాక్చరింగ్‌: 2,000 ఎకరాలు
ఎడ్యుకేషన్‌: 500 ఎకరాలు
హెల్త్‌ సిటీ: 150 ఎకరాలు
కృత్రిమ మేధ: 300 ఎకరాలు
ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ అండ్‌ స్పోర్ట్స్‌: 900 ఎకరాలు
ఈవీ అండ్‌ బీఈఎస్‌ఎస్‌: 200 ఎకరాలు
లైఫ్‌ సైన్సెస్‌: 3,000 ఎకరాలు 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

చేతి వేళ్లన్నంటికీ రింగ్స్.. మృణాల్ ఠాకుర్ ఫ్యాషన్ (ఫొటోలు)
photo 2

సూర్య కొత్త సినిమా లాంచ్.. హీరోయిన్‌గా నజ్రియా (ఫొటోలు)
photo 3

అట్టహాసంగా తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ ప్రారంభం (చిత్రాలు)
photo 4

Chiranjeevi : మేనేజర్ కుమార్తె బారసాల వేడుకలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి దంపతులు (ఫొటోలు)
photo 5

నేటి తరానికి స్పూర్తి.. మన 'ప్రగతి' విజయం (ఫోటోలు)

Video

View all
YSRCP Chintada Ravi Strong Counter to TDP Ram Mohan Naidu Over Indigo Crise 1
Video_icon

Chintada Ravi: దేశ ప్రతిష్టను పాతాళానికి తొక్కేసాడు ఇండిగో సంక్షోభంపై రామ్మోహన్ నాయుడును ఏకిపారేసిన చింతాడ రవి
Jr NTR Approached Delhi High Court Over Violation of Personality Rights 2
Video_icon

ఢిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించిన జానియర్ ఎన్టీఆర్
3 Cr Reward Maoist Leader Ramther Surrender Today Including 11 3
Video_icon

Maoist Leader: మావోలకు భారీ ఎదురుదెబ్బ 3 కోట్లు రివార్డ్ ఉన్న మావోయిస్ట్ సరెండర్
MLC Botsa Satyanarayana Comments On Chandrababu Govt 4
Video_icon

ప్రజలకు వివరించి కోటి సంతకాల సేకరణ చేశాం: బొత్స సత్యనారాయణ
KA Paul Fire On Minister Ram Mohan Naidu And Nara Lokesh Over Indigo Crise 5
Video_icon

ఛీ.. ఛీ.. మీరు రాష్ట్రానికి పట్టిన. రామ్మోహన్ నాయుడు, లోకేష్‌పై రెచ్చిపోయిన KA పాల్
Advertisement
 