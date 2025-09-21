 లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలు.. కేఏ పాల్‌పై కేసు నమోదు | Case Filed Against KA Paul for Sexual Harassment Allegations | Sakshi
లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలు.. కేఏ పాల్‌పై కేసు నమోదు

Sep 21 2025 11:52 AM | Updated on Sep 21 2025 12:34 PM

Punjagutta Police Case Filed Against KA Paul

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: ప్రజాశాంతి పార్టీ అధ్యక్షుడు కేఏ పాల్‌పై కేసు నమోదైంది. తనను లైంగికంగా వేధించాడని ఓ మహిళ ఆయనపై ఫిర్యాదు చేసింది. దీంతో, పంజాగుట్ట పోలీసు స్టేషన్‌లో కేఏ పాల్‌పై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. 

వివరాల ప్రకారం.. కేఏ పాల్‌ కంపెనీలో నైట్‌ షిఫ్టులో పని చేస్తున్న ఓ యువతిపై ఆయన లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడినట్టు బాధితురాలు ఆరోపించారు. ఈ క్రమంలో అన్ని వివరాలతో బాధితురాలు.. షీటీమ్స్‌ను ఆశ్రయించారు. ఈ సందర్బంగా వారి వాట్సాప్‌ మెసేజ్‌లను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అనంతరం, పంజాగుట్ట స్టేషన్‌లో కేఏ పాల్‌పై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టినట్టు పోలీసులు తెలిపారు. 

