4500 కోట్ల విలువైన 100 ఎకరాలు కబ్జా.. హైడ్రా కూల్చివేతలు

సాక్షి, హైదరాబాద్: హైదరాబాద్ నగరంలో అక్రమ నిర్మాణాలు, కబ్జాలు చేసిన కట్టిన నిర్మాణాలను హైడ్రా అధికారులు కూల్చి వేస్తున్నారు. తాజాగా నగరంలోని గాజులరామారంలో హైడ్రా కూల్చివేతలు చేపట్టింది. ఇక్కడ 100 ఎకరాలకుపైగా ప్రభుత్వ స్థలాన్ని కబ్జాదారులు ఆక్రమించారు. దీంతో, రంగంలోకి దిగిన హైడ్రా.. అక్రమ నిర్మాణాలను కూల్చివేస్తోంది.
వివరాల ప్రకారం.. గాజులరామారంలో ప్రభుత్వ స్థలాన్ని కబ్జాదారులు ఆక్రమించారు. అంతటితో ఆగకుండా.. 60 నుంచి 70 గజాల్లో ఇళ్లను నిర్మించి రూ.10 లక్షల చొప్పున విక్రయిస్తున్నారు. దీనిపై హైడ్రాకు స్థానికులు ఫిర్యాదులు చేశారు. దీంతో, హైడ్రా రంగంలోకి దిగింది. ఆక్రమణదారుల చేతుల్లో రూ.4,500 కోట్ల విలువైన ప్రభుత్వ భూములు ఉన్నట్లు గుర్తించింది. సర్వే నంబర్ 397లో నిర్మించిన అక్రమ ఇళ్లను కూల్చివేసింది. హైడ్రా కూల్చివేతల సందర్బంగా అక్రమార్కులు అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ పోలీసులు బందోబస్తు మధ్య కూల్చివేతలు జరుగుతున్నాయి.
కూకట్పల్లిలో హైడ్రా భారీ దాడులు 🚨 ₹15,000 కోట్ల విలువైన ప్రభుత్వ భూమిని భూ దోపిడీదారులు మరియు రాజకీయ కబ్జాదారుల నుండి తిరిగి పొందేందుకు సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి. అలా ఎలా నొక్కేశారు రా ప్రభుత్వ భూమిని 🙏🏻 pic.twitter.com/RjghXUlTeT
— Vennela Kishore Reddy (@Kishoreddyk) September 21, 2025