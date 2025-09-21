45 ఏళ్ల సినీ కెరీర్‌.. కంప్లీట్‌ యాక్టర్‌.. మొదటి తెలుగు సినిమా ఏదంటే? (ఫొటోలు)

1/14
మలయాళ సూపర్ స్టార్ మోహన్లాల్కు ప్రతిష్టాత్మక అవార్డ్..
మోహన్ లాల్కు సినీ రంగంలో అందించే అత్యుత్తమ అవార్డ్..
దాదా సాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డ్ ప్రకటించిన కేంద్రం..
2023 ఏడాదికి గానూ దాదా సాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డ్..
మోహన్లాల్ 1980లో వచ్చిన మంజిల్ విరింజ పూక్కళ్ మూవీతో ఎంట్రీ..
మలయాళంతో పాటు తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో నటించిన మోహన్ లాల్..
బాలకృష్ణ నటించిన గాండీవం సినిమాతో తెలుగులో ఎంట్రీ
టాలీవుడ్లో ఎన్టీఆర్ మూవీ జనతా గ్యారేజ్తో ఫేమస్..
తెలుగులో నేరుగా చేసిన సినిమా మనమంతా..
ఈ మూవీకి తెలుగు నేర్చుకుని సొంతగా డబ్బింగ్ చెప్పారాయన..
కంప్లీట్ యాక్టర్గా పేరు తెచ్చుకున్న మోహన్ లాల్ ఏడు జాతీయ పురస్కారాలు అందుకున్నారు.
