 45 ఏళ్ల సినీ కెరీర్‌.. కంప్లీట్‌ యాక్టర్‌.. మొదటి తెలుగు సినిమా ఏదంటే? (ఫొటోలు) | Intresting Facts About Dadasaheb Phalke Award for superstar Mohanlal Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

45 ఏళ్ల సినీ కెరీర్‌.. కంప్లీట్‌ యాక్టర్‌.. మొదటి తెలుగు సినిమా ఏదంటే? (ఫొటోలు)

Sep 21 2025 9:05 AM | Updated on Sep 21 2025 9:05 AM

Intresting Facts About Dadasaheb Phalke Award for superstar Mohanlal Photos1
1/14

మలయాళ సూపర్ స్టార్‌ మోహన్‌లాల్‌కు ప్రతిష్టాత్మక అవార్డ్..

Intresting Facts About Dadasaheb Phalke Award for superstar Mohanlal Photos2
2/14

మోహన్‌ లాల్‌కు సినీ రంగంలో అందించే ‍అత్యుత్తమ అవార్డ్‌..

Intresting Facts About Dadasaheb Phalke Award for superstar Mohanlal Photos3
3/14

దాదా సాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డ్ ప్రకటించిన కేంద్రం..

Intresting Facts About Dadasaheb Phalke Award for superstar Mohanlal Photos4
4/14

2023 ఏడాదికి గానూ దాదా సాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డ్..

Intresting Facts About Dadasaheb Phalke Award for superstar Mohanlal Photos5
5/14

మోహన్‌లాల్‌ 1980లో వచ్చిన మంజిల్‌ విరింజ పూక్కళ్‌ మూవీతో ఎంట్రీ..

Intresting Facts About Dadasaheb Phalke Award for superstar Mohanlal Photos6
6/14

మలయాళంతో పాటు తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో నటించిన మోహన్ లాల్..

Intresting Facts About Dadasaheb Phalke Award for superstar Mohanlal Photos7
7/14

బాలకృష్ణ నటించిన గాండీవం సినిమాతో తెలుగులో ఎంట్రీ

Intresting Facts About Dadasaheb Phalke Award for superstar Mohanlal Photos8
8/14

టాలీవుడ్‌లో ఎన్టీఆర్ మూవీ జనతా గ్యారేజ్‌తో ఫేమస్..

Intresting Facts About Dadasaheb Phalke Award for superstar Mohanlal Photos9
9/14

తెలుగులో నేరుగా చేసిన సినిమా మనమంతా..

Intresting Facts About Dadasaheb Phalke Award for superstar Mohanlal Photos10
10/14

ఈ మూవీకి తెలుగు నేర్చుకుని సొంతగా డబ్బింగ్‌ చెప్పారాయన..

Intresting Facts About Dadasaheb Phalke Award for superstar Mohanlal Photos11
11/14

కంప్లీట్‌ యాక్టర్‌గా పేరు తెచ్చుకున్న మోహన్ లాల్ ఏడు జాతీయ పురస్కారాలు అందుకున్నారు.

Intresting Facts About Dadasaheb Phalke Award for superstar Mohanlal Photos12
12/14

Intresting Facts About Dadasaheb Phalke Award for superstar Mohanlal Photos13
13/14

Intresting Facts About Dadasaheb Phalke Award for superstar Mohanlal Photos14
14/14

# Tag
intresting facts dadasaheb phalke award superstar Mohanlal Photos
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (సెప్టెంబరు 21-28)
photo 2

దసరాకు ఊళ్లకు వెళుతున్న జనంతో కిటకిటలాడుతున్న బస్టాండ్ లు (ఫొటోలు)
photo 3

45 ఏళ్ల సినీ కెరీర్‌.. కంప్లీట్‌ యాక్టర్‌.. మొదటి తెలుగు సినిమా ఏదంటే? (ఫొటోలు)
photo 4

టాలీవుడ్ హీరోయిన్ కాశీ టూర్ (ఫొటోలు)
photo 5

బీచ్‌లో చెల్లితో సాయిపల్లవి సరదాగా ఇలా (ఫొటోలు)

Video

View all
Hydra Demolishes Illegal Constructions In Medchal District 1
Video_icon

కబ్జాల చెర నుంచి 300 ఎకరాలకు పైగా భూమికి హైడ్రా విముక్తి
Chandrababu Govt Illegal Cases On YSRCP Leaders 2
Video_icon

Skill Development Case: అసలు నిందితుడు చంద్రబాబే..!
Magazine Story On Donald Trump About H-1B Visa 3
Video_icon

వామ్మో.. లక్ష డాలర్లా.. ఇక ఆశలు వదులుకోవాల్సిందే
Donald Trump Warning To Talibans For Bagram 4
Video_icon

తాలిబాన్లకు ట్రంప్ వార్నింగ్

YS Bharathi Issued Notice To Eenadu Over Fake News 5
Video_icon

తప్పుడు వార్తలకు చెంపదెబ్బ.. ఈనాడుకు YS భారతి నోటీసులు
Advertisement