 హ్యాట్సాఫ్‌ జ్వాలా గుత్తా..! అమ్మతనానికి ఆదర్శంగా.. | Badminton Player Jwala Gutta Donates 30 Litres Of Breast Milk | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

హ్యాట్సాఫ్‌ జ్వాలా గుత్తా..! అమ్మతనానికి ఆదర్శంగా..

Sep 15 2025 12:45 PM | Updated on Sep 15 2025 1:31 PM

Badminton Player Jwala Gutta Donates 30 Litres Of Breast Milk

బ్యాడ్మింటన్‌ క్రీడాకారిణి జ్వాల గుత్తా, తమిళ నటుడు, నిర్మాత విష్ణు విశాల్‌ దంపతులు ఈ ఏడాది పండంటి ఆడబిడ్డకు జన్మించిన సంగతి తెలిసిందే. ఆమె కూడా తల్లిపాలకు దూరమైన శిశువులు అకాల అనారోగాల బారిన పడకుండా తన వంతుగా  తల్లిపాలను దానం చేసేందుకు ముందుకు వచ్చారు. 

ఈ తల్లిపాల డ్రైవ్‌లో అందరూ పాలుపంచుకునేలా ప్రేరేపించేలా ఆమె తల్లిపాలను దానం చేశారు. జ్వాలా ఈ విషయాన్ని సోషల్‌ మీడియా ఎక్స్‌ వేదికగా షేర్‌ చేసుకున్నారు. "అంతేగాదు తల్లిపాలు బిడ్డల ప్రాణాలను కాపాడుతుంది, పైగా అనారోగ్యం బారిన పడకుండా రక్షిస్తుంది. మన దానం చేసే పాలు ఓ బిడ్డ జీవితాన్ని ఆరోగ్యంగా మార్చేస్తాయి. అలాంటి పాలను దానం చేసేందుకు ప్రతి అమ్మ ముందుకు రావాలి. పైగా ఈ పాలు అవసరం ఉన్న కుటుంబం పాలిట  దేవతా లేక హీరోగా ఉంటారు. అందువల్ల దయచేసి పాల బ్యాంకుకి మద్దతివ్వండి. "అంటూ పోస్లులో రాసుకొచ్చారామె. 

ఇకజ్వాల ఇప్పటివరకు 30 లీటర్ల తల్లిపాలను దానం చేసినట్లు తెలిపారు. అంతేగాదు ఆమె విశాల హృదయానికి ఫిదా అవ్వుతూ ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు నెటిజన్లు. అంతేగాదు. దీనిపై అందరు అవగాహన పెంచుకోవాలంటూ పోస్టులు పెట్టారు. 

కాగా జ్వాల గుత్త.. నటుడు విష్ణు విశాల్‌ను 22 ఏప్రిల్ 2021న వివాహం చేసుకున్నారు. నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత తల్లి అయ్యింది. జ్వాల తన ఆడపిల్లకు పాలు ఇచ్చిన తర్వాత తన పాలన్నింటినీ దానం చేస్తుంది. భారతదేశంలో మొదటిసారిగా, ఒక అథ్లెట్ ఈ విధంగా తన పాలను దానం చేయడం నిజంగా స్ఫూర్తిదాయకమంటూ అందరు ఆమెను ప్రశంసిస్తున్నారు.    

చదవండి: కలం'.. కలకాలం..! పాఠకులతో నేరుగా రచయితల సంభాషణ

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

రెడ్‌ కలర్‌ శారీలో మెరిసిపోతున్న హీరోయిన్ రితికా నాయక్ (ఫొటోలు)
photo 2

ఖైరతాబాద్‌ : దాండియా వేడుక..నవరాత్రి ఉత్సవ్‌–2025 (ఫొటోలు)
photo 3

విశాఖపట్నంలో నేషనల్‌ డాగ్‌ షో అదరహో (ఫొటోలు)
photo 4

విజయ్‌ ఆంటోనీ ‘భద్రకాళి’ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 5

‘బ్యూటీ’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Shrasti Verma Elimination Shocking Reasons 1
Video_icon

బిగ్ బాస్ లో సంచలన ఎలిమినేషన్..!
Shepherds Trapped In Musi River At Kasarabad 2
Video_icon

మూసీ వాగులో చిక్కుకున్న 20 మేకలు, ఇద్దరు కాపరులు
Farmers Fires On Officials At Gajapathinagaram PACS 3
Video_icon

యూరియా కోసం అవస్థలు.. అధికారులపై తిరగబడ్డ రైతులు
YSRCP Tale Rajesh Strong Counter to Chandrababu Govt Over AP Debts 4
Video_icon

మేము 5 సంవత్సరాలలో చేసిన అప్పు మీరు ఒకే సంవత్సరంలో చేశారు..
YSRCP Pilli Surya Prakash Fires On Minister Vasamsetti Subhash 5
Video_icon

మంత్రి సుభాష్ వ్యాఖ్యలుపై శెట్టిబలిజ నేతలు ఫైర్
Advertisement
 