Sakshi News home page

Trending News:

కరీంనగర్‌: ఆర్బీఎల్‌లో భారీ స్కాం

Mar 27 2026 5:19 PM | Updated on Mar 27 2026 5:41 PM

Massive Scam Rocks RBL in Karimnagar

కరీంనగర్: కరీంనగర్ ఆర్బీఎల్ బ్యాంకులో భారీ కుంభకోణం వెలుగులోకి వచ్చింది. సుమారు రూ. 130 కోట్ల కుంభకోణం జరిగినట్లు సమాచారం. నకిలీ ఖాతాలు తెరిచి, మ్యూల్‌ ఖాతాలో డబ్బులు మళ్లింపు జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. సైబర్‌ క్రైమ్‌​, హవాలా జరిగినట్లు పోలీసులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 

ఈ కుంభకోణం ఘటనకు సంబంధించి పదిమంది అనుమానితుల్ని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. పోలీసుల అదుపులోకి తీసుకున్న వారిలో ఆర్బీఎల్‌ కిసాన్‌ నగర్‌ బ్రాంచ్‌ మేనేజర్‌తో పాటు ఇతర ఉద్యోగులు, కొందరు మధ్యవర్తులు ఉన్నారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి పోలీసులపై రాజకీయ నేతల నుంచి  ఒత్తిళ్లు వస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. 

Related News By Category

Related News By Tags

Photos

View all
photo 1

రామ్ చరణ్ బర్త్‌డే స్పెషల్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

మార్కాపురం బస్సు ప్రమాదం.. హృదయ విదారక దృశ్యాలు
photo 3

అనంతపురంలో దేవరకొండ, రష్మిక సందడి (ఫొటోలు)
photo 4

భద్రాచలంలో కనుల పండువగా శ్రీసీతారాముల ఎదుర్కోలు ఉత్సాహం (ఫొటోలు)
photo 5

రష్మిక- విజయ్ పెళ్లికి నెల.. జ్ఞాపకాల్లో విరోష్ జంట.. (ఫోటోలు)

Video

View all
Auto Drivers Huge Queue At LPG Stations 1
Video_icon

CNG గ్యాస్ కోసం ఆటో డ్రైవర్ల పడిగాపులు
Eluru Instagram Love Story: 24-Year-Old Boy & Married Woman Tragedy 2
Video_icon

యువకుడు - వివాహిత ఏలూరు ఇంస్టాగ్రామ్ ప్రేమ కధ చివరికి ఏం జరిగిందంటే
Sri Rama Navami Celebrations In YSRCP Office 3
Video_icon

విజయవాడ YSRCP ఆఫీస్ లో" శ్రీరామనవమి వేడుకలు
Stock Market Closing With Loss 4
Video_icon

నష్టాల్లో ముగిసిన స్టాక్ మార్కెట్లు
MLC Kalpalatha Reddy Slams CM Chandrababu Over Amaravati Capital Scam 5
Video_icon

అమరావతి కాదు.. ATM ప్రతీ పైసా లెక్క చెప్పకపోతే.. బాబుపై MLC కల్పలతా రెడ్డి ఫైర్
