 TG: ఏ క్షణమైనా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల షెడ్యూల్? | Local Body Election Schedule Is Likely To Be Released In A Day Or Two | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

TG: ఏ క్షణమైనా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల షెడ్యూల్?

Sep 27 2025 4:01 PM | Updated on Sep 27 2025 4:01 PM

Local Body Election Schedule Is Likely To Be Released In A Day Or Two

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: తెలంగాణలో ఏ క్షణమైనా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదలయ్యే అవకాశముంది. ఇందుకు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం సన్నాహాలు చేస్తోంది. మూడు దశల్లో ఎన్నికలు నిర్వహించడానికి ఎన్నికల సంఘం ప్రణాళిక సిద్ధం చేసింది. ఈ నెల 30వ తేదీ లోపు ఎలక్షన్ షెడ్యూల్ విడుదల చేయాలని ఎస్‌ఈసీని తెలంగాణ సర్కార్‌ కోరిన సంగతి తెలిసిందే.

రిజర్వేషన్ల నివేదికలు అందగానే స్టేట్‌ ఎలక్షన్‌ కమిషన్‌ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయనున్నట్లు సమాచారం. ప్రభుత్వం ఇవాళ(శనివారం) గెజిట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది. కోర్టులో కేసులను క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తున్న ఎలక్షన్ కమిషన్.. కోర్టు ఏమైనా అదేశాలు ఇస్తే దాన్ని బట్టి ఎస్‌ఈసీ తదుపరి చర్యలు తీసుకునే అవకాశముంది. ఎలక్షన్ నిర్వహణకు ఎలక్షన్‌ కమిషన్‌.. ఎక్సైజ్, పోలీస్, పంచాయతీ రాజ్ శాఖల నివేదికలు తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. మొదటగా ఎంపీటీసీ, తర్వాత సర్పంచ్ ఎన్నికలకు కసరత్తు మొదలపెట్టనుంది.


 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

తల్లయిన సింగర్ లిప్సిక.. కూతురు పుట్టింది (ఫొటోలు)
photo 2

కిరణ్ అబ్బవరం ‘K ర్యాంప్‌’ మూవీ ప్రెస్ మీట్ లో మెరిసిన నటి యుక్తి తరేజా (ఫొటోలు)

photo 3

శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు : క‌ల్ప‌వృక్ష వాహనంపై స్వామివారి వాహన (ఫొటోలు)
photo 4

ఈ తెలుగమ్మాయి యాక్టరే కాదు డాక్టర్‌ కూడా! (ఫోటోలు)
photo 5

రష్మిక మందన్నా సినిమా ప్రమోషన్స్‌లో బాలీవుడ్‌ స్టార్స్‌ (ఫోటోలు)

Video

View all
Hydra Commissioner AV Ranganath Clarity About Musi River Floods 1
Video_icon

రిటర్నింగ్ వాల్ కూలడంతో MGBS వైపు వరద వచ్చింది : రంగనాథ్
YSRCP Rachamallu Siva Prasad Reddy Strong Counter To Varadarajulu Reddy Comments 2
Video_icon

అసెంబ్లీలో వరదరాజులు సుద్దపూస వ్యాఖ్యలు ఏకిపారేసిన రాచమల్లు
High Court Serious On AP Police Over Savindra Reddy Illegal Arrest 3
Video_icon

తమాషాలు చేస్తున్నారా? హైకోర్టు మాటంటే లెక్కలేదా..?
YSRCP Dadisetti Raja Slams Chandrababu 4
Video_icon

Dadisetti Raja: బాలకృష్ణ ఒక పిచ్చోడు..
Vaibhav Suryavanshi Mass Batting In Australia Under 19 Series 5
Video_icon

సూర్య వంశీ దెబ్బ.. వణికిన ఆస్ట్రేలియా.. సిరీస్ భారత్ కైవసం
Advertisement
 