 87కు బదులు 47 మార్కులు | Evaluation Error Costs Poor Student Dear Seeks Justice in Bengaluru
87కు బదులు 47 మార్కులు

Apr 28 2026 11:23 AM | Updated on Apr 28 2026 12:04 PM

Evaluation Error Costs Poor Student Dear Seeks Justice in Bengaluru

బెంగళూరు: పగలూ రాత్రీ కష్టపడి చదివి మంచి మార్కులు తెచ్చుకున్న ఒక పేద విద్యార్థిని కలలపై మూల్యాంకనం పొరపాటు నీళ్లు చల్లింది. చిక్కనాయకనహళ్లి తాలూకా, మేలనహళ్లిలోని కిత్తూరు రాణి చెన్నమ్మ రెసిడెన్షియల్‌ స్కూల్‌ విద్యార్థిని కె.అంకిత మూల్యాంకనంలో మాస్టార్ల పొరపాటు వల్ల అన్యాయానికి గురైంది. అంకిత తండ్రి గతంలో మరణించాడు, తల్లి గార్మెంట్స్‌లో పనిచేస్తూ చదివిస్తోంది. ఇటీవల విడుదలైన ఎస్‌ఎస్‌ఎల్‌సీ ఫలితాలలో అంకితకు కన్నడలో 47 మార్కులు వచ్చాయి.  

అనుమానంతో తనిఖీ చేయగా 
ఆమె కన్నడలో ఎంతో ప్రావీణ్యం ఉన్న విద్యార్థిని, పరీక్ష కూడా బాగా రాసింది. దీంతో అనుమానం వచ్చి ఆమె పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు, మార్కుల షీటును పరిశీలించారు. అందులో తేడా కనిపించింది. అన్ని సమాధానాలకు వచ్చిన మార్కులను కలిపితే, మొత్తం 87 మార్కులు ఉన్నాయి, కానీ మూల్యాంకనం చేసిన మాస్టారు ఎవరో కానీ 47 అని నమోదు చేశారు. ఈ పొరపాటు వల్ల తన కూతురికి అన్యాయం జరిగిందని, సరిచేయాలని తల్లి లలితమ్మ కోరింది. తప్పు చేసినవారికి శిక్ష పడాలని డిమాండ్‌ చేసింది. 

Photos

View all
photo 1

పెట్రోల్ బంకుల్లో నోస్టాక్ బోర్డులు.. బారులు తీరిన వాహనాలు (ఫొటోలు)
photo 2

‘వదలా’ మూవీ టీజర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

రెడ్‌ శారీలో ఫరియా అబ్దుల్లా క్యూట్ లుక్స్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

మెరిసిపోతున్న మానస చౌదరి (ఫొటోలు)
photo 5

ఏపీకి కూటమి శాపం.. ఎక్కడా లేని ఇంధన సంక్షోభం ఇక్కడేందుకు? (ఫొటోలు)

Video

View all
Serial Actor Sri Ram Shares The Insult He Faced During Audition 1
Video_icon

సీరియల్ ఆడిషన్ కు పిలిచి ఎలా అవమానించారంటే..
YSRCP Leaders Sensational Warning to ABN Radhakrishna and Chandrababu 2
Video_icon

ABN రాధాకృష్ణను ఈడ్చుకుంటూ వెళ్లి అరెస్ట్ చెయ్యాలి
YV Subba Reddy Counter to Chandrababu Over Petrol and Diesel Shortage in AP 3
Video_icon

బాబుకి బుద్ధి రావాలి... రేపు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పెట్రోల్ బంక్ వద్ద YSRCP భారీ నిరసన
Devineni Avinash Sensational Comments on Chandrababu and Nara Lokesh Over Fuel Shortage 4
Video_icon

చేతకాని దద్దమ్మలు, నారా లోకేష్ ఎక్కడికో పారిపోయాడు
Talari Rangaiah Slams TDP MLA Over Toll Gate Attack 5
Video_icon

టోల్ గేట్ సిబ్బందిపై టీడీపీ ఎమ్మెల్యే అనుచరుల దాడి దారుణం:తలారి రంగయ్య
