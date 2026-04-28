పెట్రోల్ బంకుల్లో నోస్టాక్ బోర్డులు.. బారులు తీరిన వాహనాలు (ఫొటోలు)

నో స్టాక్ బోర్డులు.. బారులు తీరిన వాహనదారులు.. గంటల కొద్దీ క్యూలైన్లు.. కొన్నిచోట్ల టోకెన్ల పంపిణీ..
ఇదీ నగరంలోని పెట్రోల్ బంకుల వద్ద సోమవారం నాటి సన్నివేశాలు.. మళ్లీ ‘నో స్టాక్’బోర్డులు వేలాడుతుండటంతో వాహనదారులు బెంబేలెత్తిపోయారు.
అవసరానికి మించి కొనుగోలు చేయడానికి రావడంతో పెట్రోల్ బంకులు కిక్కిరిసిపోయాయి.
ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు ఇదే పరిస్థితి కొనసాగింది. పెట్రో డీలర్లు నగదు మొత్తాన్ని చెల్లించినప్పటికీ చమురు సంస్ధలు ఇండెంట్లో కనీసం సగం కూడా సరఫరా చేయని పరిస్థితి నెలకొంది.
టెరి్మనల్స్లో సరిపోను నిల్వలు ఉన్నా భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం కఠినమైన కోటాను అమలు చేస్తుండటంతో రెండు రోజులకొకసారి బంకులు ‘డ్రై’స్థితికి చేరుకుంటున్నాయి.
