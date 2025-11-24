 Hyd: గన్‌ మిస్‌ఫైర్‌.. కానిస్టేబుల్‌కు గాయాలు | Constable Injured After Gun Misfire in Hyderabad | Sakshi
Hyd: గన్‌ మిస్‌ఫైర్‌.. కానిస్టేబుల్‌కు గాయాలు

Nov 24 2025 12:40 PM | Updated on Nov 24 2025 12:44 PM

Constable Injured After Gun Misfire in Hyderabad

హైదరాబాద్‌: నగరంలోని అంబర్‌పేట్‌లో గన్‌ మిస్‌ఫైర్‌ అయ్యింది. ఈ ఘటనలో ఏపీ క్యాడర్‌కు చెందిన కానిస్టేబుల్‌కు గాయాలయ్యాయి. గన్‌ మిస్‌ఫైర్‌ కావడానికి సంబంధించిన వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.

