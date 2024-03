MLC Kavitha Arrest Updates..

► ఢిల్లీ లిక్కర్‌ స్కాం కేసులో అరెస్ట్‌ అయిన బీఆర్‌ఎస్‌ ఎమ్మె‍ల్సీ కవితకు కాసేపట్లో వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించనున్నారు.

కీలకంగా మారిన కవిత అరెస్ట్‌

నేడు కోర్టు ఎదుట హాజరు

►కవితను ఢిల్లీకి తరలించిన ఈడీ అధికారులు శుక్రవారం రాత్రి ఆమెను ఈడీ కార్యాలయంలోనే ఉంచారు. శనివారం ఉదయం 10 గంటలకు ఆమెను ఢిల్లీలోని రౌస్‌ అవెన్యూ కోర్టులో హాజరుపర్చనున్నట్టు సమాచారం.

#WATCH | Delhi: BRS MLC K Kavitha brought to the Enforcement Directorate (ED) Office.

K Kavitha had been arrested by the ED and brought to Delhi where she will be further questioned in connection with the Delhi excise policy-linked money laundering case. pic.twitter.com/9TUvwsoa8Z

— ANI (@ANI) March 15, 2024