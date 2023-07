ట్రినిడాడ్‌ వేదికగా వెస్టిండీస్‌తో జరుగుతున్న రెండో టెస్ట్‌ మూడో రోజు ఆట ప్రారంభానికి ముందు మిస్‌ వరల్డ్‌ ఆఫ్ ట్రినిడాడ్ అండ్‌ టొబాగో ఆచె ఆబ్రహామ్స్ టీమిండియా యంగ్‌ స్టార్‌ ప్లేయర్స్‌ శుభ్‌మన్‌ గిల్‌, ఇషాన్‌ కిషన్‌, యశస్వి జైస్వాల్‌లను కలిసింది. ఈ సందర్భంగా ఆమె వారితో మాటామంతి జరిపి, అనంతరం ఫోటోలు దిగేందుకు ఆసక్తి కనబర్చింది.

అంతటితో ఆగని మిస్‌ వరల్డ్‌, టీమిండియా యంగ్‌ గన్స్‌తో దిగిన ఫోటోలను తన సోషల్‌మీడియా అకౌంట్స్‌కు స్టేటస్‌గా పెట్టుకుంది. ఈ ఫోటోలు ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరలవుతున్నాయి. సోషల్‌మీడియాలో ఎక్కడ చూసినా ఇవే ఫోటోలు దర్శనమిస్తున్నాయి. టీమిండియా యువ స్టార్ల క్రేజ్‌ అలా ఉంది మరి అంటూ నెటిజన్లు కామెంట్స్‌ పెడుతున్నారు.

Miss World Aché Abrahams of Trinidad & Tobago meets Shubman Gill & Ishan Kishan.

In this interview she shares her excitement and joy of interacting with the Indian cricketers.@Wowmomo4u @debasissen #WIvIND pic.twitter.com/RCQwRWARl9

— RevSportz (@RevSportz) July 22, 2023