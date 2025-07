5 బంతుల్లో 5 వికెట్లు.. చరిత్ర సృష్టించిన ఐర్లాండ్‌ బౌలర్‌

పొట్టి క్రికెట్‌లో ఊహలకందని ఫీట్‌ నమోదైంది. ఓ బౌలర్‌ వరుసగా ఐదు బంతుల్లో ఐదు వికెట్లు తీశాడు. ఐర్లాండ్‌ ఇంటర్‌ ఫ్రావిన్సియల్‌ టీ20 టోర్నీలో ఇది జరిగింది. ఈ టోర్నీలో మన్‌స్టర్‌ రెడ్స్‌కు ఆడుతున్న (కెప్టెన్‌ కూడా) ఐర్లాండ్‌ జాతీయ జట్టు ప్లేయర్‌ కర్టిస్‌ క్యాంఫర్‌.. నార్త్‌ వెస్ట్‌ వారియర్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఈ ఘనత సాధించాడు.

ఈ మ్యాచ్‌లో తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన కర్టిస్‌ జట్టు రెడ్స్‌ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 188 పరుగుల భారీ స్కోర్‌ చేసింది. కర్టిస్‌ బ్యాట్‌తో కూడా రాణించి (24 బంతుల్లో 44) ఇన్నింగ్స్‌ టాప్‌ స్కోరర్‌గా నిలిచాడు.

అనంతరం భారీ లక్ష్య ఛేదనకు దిగిన వారియర్స్‌ 11 ఓవర్లలో 78 పరుగులకే 5 వికెట్లు కోల్పోయి పీకల్లోతు కష్టాల్లో ఉండింది. ఈ దశలో తన రెండో ఓవర్‌ వేసేందుకు బంతినందుకున్న కర్టిస్‌.. చివరి రెండు బంతులకు రెండు వికెట్లు (జరెడ్‌ విల్సన్‌, గ్రహం హ్యూమ్‌) తీశాడు.

