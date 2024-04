Viral Video: బ్యాట్‌ విరగొట్టుకుని, అదే బంతికి ఔటైన అఫ్రిది 

పాకిస్తాన్‌ మాజీ క్రికెటర్‌ షాహిద్‌ అఫ్రిది వినూత్న రీతిలో ఔటైన ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరలవుతుంది. లండన్‌లో జరిగిన ఓ టీ10 మ్యాచ్‌ సందర్భంగా అఫ్రిది బ్యాట్‌ విరగొట్టుకుని, అదే బంతికి ఔటయ్యాడు. వివరాల్లోకి వెళితే.. టీమ్‌ యూరప్‌, బ్రిటిష్‌ అండ్‌ ఐరిష్‌ నైట్స్‌ జట్ల మధ్య జరిగిన ఓ టీ10 మ్యాచ్‌లో అఫ్రిది పాల్గొన్నాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో టీమ్‌ యూరప్‌కు ప్రాతినిథ్యం వహించిన అఫ్రిది.. ఇన్నింగ్స్‌ మూడో ఓవర్‌ రెండో బంతికి ఔటయ్యాడు.

A 𝘽𝘼𝙏𝘵𝘭𝘦 lost 😄



Have you seen anything like this before? 👀 #EuropeanCricket #StrongerTogether #WestonShield pic.twitter.com/K25AWxN9Qo

— European Cricket (@EuropeanCricket) April 7, 2024