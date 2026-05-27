 వైభవ్‌ ఊచకోత ఖాయం..! | Vaibhav Suryavanshi Record In Knockout Matches Before RR Vs SRH IPL Eliminator
వైభవ్‌ ఊచకోత ఖాయం..!

May 27 2026 4:59 PM | Updated on May 27 2026 5:13 PM

Vaibhav Suryavanshi Record In Knockout Matches Before RR Vs SRH IPL Eliminator

ఐపీఎల్‌ 2026లో భాగంగా ఇవాళ (మే 27) జరుగనున్న ఎలిమినేటర్‌ మ్యాచ్‌లో సన్‌రైజర్స్‌ హైదారాబాద్‌, రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌ తలపడనున్నాయి. ఈ డూ ఆర్‌ డై మ్యాచ్‌కు ముందు అందరి చూపు రాజస్థాన్‌ చిచ్చరపిడుగు వైభవ్‌ సూర్యవంశీపైనే ఉంది. ఎందుకంటే ఈ బుడ్డోడు ఈ సీజన్‌లో భీకర ఫామ్‌లో ఉన్నాడు.

ఇప్పటివరకు ఆడిన 14 మ్యాచ్‌ల్లో 232.27 స్ట్రయిక్‌రేట్‌తో 583 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో ఓ సెంచరీ, 3 అర్ద సెంచరీలు సహా 53 సిక్సర్లు, 50 బౌండరీలు ఉన్నాయి. వైభవ్‌ ఇవాళ ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌తో జరిగే మ్యాచ్‌లోనూ తప్పక చెలరేగుతాడని భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి.

ఈ నేపథ్యంలో నాకౌట్‌ మ్యాచ్‌ల్లో వైభవ్‌ ప్రదర్శనలపై ఓ లుక్కేద్దాం. ఈ బిహారి చిన్నోడు అన్ని విభాగాల్లో ఇప్పటివరకు 8 నాకౌట్‌ మ్యాచ్‌లు ఆడాడు. ఇందులో 209.62 స్ట్రయిక్‌రేట్‌తో సెంచరీ, 2 అర్ద సెంచరీల సాయంతో 392 పరుగులు చేశాడు. ఈ గణాంకాలు చూస్తే నాకౌట్‌ మ్యాచ్‌ల్లో వైభవ్‌ దూకుడు ఏమాత్రం తగ్గదని స్పష్టమవుతుంది.

కాబట్టి నేటి మ్యాచ్‌లో అతడు చెలరేగడం​ ఖాయమని అంతా అనుకుంటున్నారు. పవర్‌ ప్లేలోనే అతడు మ్యాచ్‌ స్వరూపాన్ని మార్చేయగలడని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఇలా అంచనా వేయడానికి బలమైన కారణాలు లేకపోలేదు. 

ఈ సీజన్‌ పవర్ ‌ప్లేలో వైభవ్‌ 231కు పైగా స్ట్రయిక్‌ రేట్‌తో ఏకంగా‌ 430 పరుగులు చేశాడు. ఈ గణాంకాలే ప్రస్తుతం ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ బౌలర్ల గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెట్టిస్తున్నాయి. మ్యాచ్‌ ప్రారంభం కాగానే వైభవ్‌ పని పట్టకపోతే పెను ముప్పు తప్పదని వారు ఓ అంచనాకు వచ్చేశారు.

ఈ నేపథ్యంలో వారు వైభవ్‌ కోసం ప్రత్యేక ప్రణాళికలు సిద్దం చేసుకున్నారు. ఈ సీజన్‌లోనే జరిగిన లీగ్‌ మ్యాచ్‌లో వైభవ్‌ ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌పై 37 బంతుల్లోనే శతక్కొట్టాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో వైభవ్‌ ఇబ్బందిపడిన అంశాలను ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ బౌలర్లు టార్గెట్‌ చేసే అవకాశం ఉంది.

గత మ్యాచ్‌లో అతడు ఎడమ భుజం వైపు గుడ్‌ లెంగ్త్‌ బంతులను ఎదుర్కొనేందుకు ఇబ్బందిపడ్డాడు. కమిన్స్‌, సాకిబ్‌ హుసేన్‌ ఈ ఏరియాలోనే వైభవ్‌ను టార్గెట్‌ చేసేందుకు వ్యూహరచన చేసుకొని ఉంటాయి.

నాకౌట్‌ మ్యాచ్‌ల్లో వైభవ్‌ ఆడిన విధ్వంసకర ఇన్నింగ్స్‌లు..
2024 అండర్‌-19 ఆసియా కప్‌ సెమీఫైనల్లో శ్రీలంకపై 36 బంతుల్లో 67 పరుగులు 
2026 అండర్‌-19 వరల్డ్‌కప్‌ సెమీస్‌లో ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌పై 33 బంతుల్లో 68 పరుగులు
2026 అండర్‌-19 వరల్డ్‌కప్‌ ఫైనల్లో ఇంగ్లండ్‌పై కేవలం 80 బంతుల్లోనే 175 పరుగులు

