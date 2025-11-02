 టీ20 క్రికెట్‌లో అతి భారీ సిక్స‌ర్‌.. వ‌ర‌ల్డ్ రికార్డు బ్రేక్‌ | Tim David Dispatches Ball To Stadium Roof With 129 Meter Six In IND Vs AUS 3rd T20I, Video Went Viral On Social Media | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

IND Vs AUS 3rd T20I: టీ20 క్రికెట్‌లో అతి భారీ సిక్స‌ర్‌.. వ‌ర‌ల్డ్ రికార్డు బ్రేక్‌

Nov 2 2025 4:21 PM | Updated on Nov 2 2025 4:45 PM

Tim David dispatches ball to stadium roof with mammoth 129m six in Hobart in IND vs AUS 3rd T20I

హోబర్ట్ వేదికగా భారత్‌తో జరుగుతున్న మూడో టీ20లో ఆస్ట్రేలియా స్టార్ బ్యాట‌ర్ టిమ్ డేవిడ్ విధ్వంసం సృష్టించాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్‌కు ఆసీస్‌కు అర్ష్‌దీప్ సింగ్ ఆరంభంలోనే బిగ్ షాకిచ్చాడు. అతడి బౌలింగ్ ధాటికి హెడ్‌, ఇంగ్లిష్ వికెట్లను ఆతిథ్య జట్టు కోల్పోయింది.

ఈ సమయంలో క్రీజులోకి వచ్చిన డేవిడ్ భారత బౌలర్లపై ఎదురుదాడికి దిగాడు. హోబర్ట్‌లోని బెల్లెరివ్ ఓవల్ మైదానంలో బౌండరీల వర్షం కురిపించాడు. ఈ క్రమంలో డేవిడ్ కేవలం 23 బంతుల్లోనే తన హాఫ్ సెంచరీ మార్క్‌ను అందుకున్నాడు. మొత్తంగా  38 బంతులు మాత్రమే ఎదుర్కొన్న డేవిడ్‌.. 8 ఫోర్లు, 5 సిక్స్‌లతో 74 పరుగులు చేశాడు.

డేవిడ్ భారీ సిక్సర్‌..
కాగా ఈ మ్యాచ్‌లో డేవిడ్ భారీ సిక్సర్‌తో మెరిశాడు.  అక్షర్ పటేల్ బౌలింగ్‌లో ఈ ఆసీస్ డెంజ‌ర‌స్ బ్యాట‌ర్ 129 మీటర్ల భారీ సిక్సర్ బాదాడు. ఆసీస్ ఇన్నింగ్స్ ఆరో ఓవ‌ర్ వేసిన అక్ష‌ర్ ఐదో బంతిని.. టాసడ్ ఆఫ్ డెలివ‌రీగా సంధించాడు. ఆ డెలివ‌రీని డేవిడ్ ముందుకు వ‌చ్చి స్ట్రైట్ డ్రైవ్ షాట్ ఆడాడు. 

అత‌డి ప‌వ‌ర్ ధాటికి బంతి నింజా స్టేడియం బ‌య‌టకు వెళ్లింది. అత‌డి షాట్ చూసి మైదానంలో అంద‌రూ షాక్ అయిపోయారు. ఈ క్రమంలో డేవిడ్  అంతర్జాతీయ టీ20ల్లో భారీ సిక్సర్ బాదిన తొలి బ్యాటర్‌గా నిలిచాడు. ఇంతకుముందు ఈ రికార్డు న్యూజిలాండ్ మాజీ క్రికెటర్ మార్టిన్ గప్టిల్ పేరిట ఉండేది. 

2012లో గప్టిల్ సౌతాఫ్రికాపై 127 మీటర్ల సిక్స్ బాదాడు. తాజా మ్యాచ్‌తో గప్టిల్ ఆల్‌టైమ్ రి​కార్డును డేవిడ్ బ్రేక్ చేశాడు. ఈ జాబితాలో డేవిడ్, మార్టిన్ గప్టిల్ తర్వాత యువరాజ్ సింగ్(119 మీటర్లు), క్రిస్ గేల్(116 మీటర్లు) ఉన్నారు.
చదవండి: కరుణ్‌ నాయర్‌ డబుల్‌ సెంచరీ

 


 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

మాల్దీవులు ట్రిప్ జ్ఞాపకాలతో సితార (ఫొటోలు)
photo 2

ఇంట్లోనే అనన్య బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 3

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (నవంబర్ 02-09)
photo 4

'జటాధర' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో సందడిగా చిత్ర యూనిట్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

హ్యాపీ బర్త్ డే మై లవ్.. ప్రియురాలితో హృతిక్ రోషన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Sidiri Appalaraju About Jogi Ramesh Illegal Arrest 1
Video_icon

అసలు సూత్రధారి టీడీపీ నేత.. అతను జోగి రమేష్ మాట వింటాడా?
Yadayya Daughter Clarity On Wife And Husband Incident 2
Video_icon

మా నాన్న ఎలా చంపాడంటే..
Sai Pallavi Full Busy In Bollywood 3
Video_icon

బుజ్జి తల్లి వదిలేస్తున్నావా...!
Jogi Ramesh PA Arepalli Ramu About Illegal Arrest 4
Video_icon

ఇల్లు చూపించమని పిలిచి.. పోలీసుల కుట్ర బయటపెట్టిన జోగి రమేష్ PA
Botsa Satyanarayana Fires On Chandrababu Govt Over Kasibugga Stampede 5
Video_icon

తొక్కిసలాట ఘటనపై దర్యాప్తు జరపాల్సిందే
Advertisement
 