 తంజిద్‌ తొలి శతకం.. బంగ్లా భారీస్కోరు! | Tanzid Hasan Century Bangladesh Set Big Target For Pak 3rd ODI | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

BAN Vs PAK: తంజిద్‌ తొలి శతకం.. బంగ్లా భారీస్కోరు!

Mar 15 2026 6:09 PM | Updated on Mar 15 2026 6:22 PM

Tanzid Hasan Century Bangladesh Set Big Target For Pak 3rd ODI

పాకిస్థాన్‌తో జరుగుతున్న నిర్ణయాత్మక మూడో వన్డేలో బంగ్లాదేశ్‌ భారీ స్కోరు సాధించింది. ఢాకా వేదికగా జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో బంగ్లాదేశ్‌ 50 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 290 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్‌ తంజిద్‌ హసన్‌ తమిమ్‌ (107 బంతుల్లో 107; 6 ఫోర్లు, 7 సిక్సర్లు) సెంచరీతో కదం తొక్కాడు. 

చివర్లో తౌహిద్‌ హృదోయ్‌ (44 బంతుల్లో 48 నాటౌట్‌; 4 ఫోర్లు),లిటన్‌ దాస్‌ (51 బంతుల్లో 41) రాణించారు. పాకిస్థాన్‌ బౌలర్లలో హారిస్‌ రవూఫ్‌ 3 వికెట్లతో రాణించాడు. టాస్‌ గెలిచి బౌలింగ్‌కు మొగ్గు చూపిన పాకిస్థాన్‌ బంగ్లాను బ్యాటింగ్‌కు ఆహ్వానించింది.  బౌలింగ్‌తో బంగ్లాను కట్టడి చేయాలని భావించిన పాకిస్థాన్‌కు ఆది నుంచే హంసపాదు ఎదురయ్యింది. 

ఓపెనర్లు తంజిద్‌, సైఫ్‌ హసన్‌లు తొలి వికెట్‌కు 108 పరుగులు జోడించడంతో ఇన్నింగ్స్‌కు గట్టి పునాది పడింది. 36 పరుగులు చేసిన సైఫ్‌ హసన్‌ షాహిన్‌ అఫ్రిది బౌలింగ్‌లో వెనుదిరిగాడు. ఆ తర్వాత నజ్ముల్‌ హసన్‌ (27)తో కలిసి తంజిద్‌ ఇన్నింగ్స్‌ నడిపించాడు. ఈ దశలో 107 బంతుల్లో తంజిద్‌ తన వన్డే కెరీర్‌లో తొలి శతకాన్ని అందుకున్నాడు. ఆఖర్లో లిటన్‌ దాస్‌, తౌహిద్‌ హృదోయ్‌ ధాటిగా ఆడడంతో బంగ్లా భారీ స్కోరు సాధించింది. ఇప్పటికే చెరో వన్డే మ్యాచ్‌ గెలవడంతో మూడో వన్డే సిరీస్‌ విజేత ఎవరో తేల్చనుంది.

చదవండి: 12 కోట్ల కారుతో తళుక్కుమన్న హార్దిక్‌

Related News By Category

Related News By Tags

Photos

View all
photo 1

ఘనంగా కుల్దీప్ యాదవ్ పెళ్లి (ఫోటోలు)
photo 2

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (మార్చి 15- 22)
photo 3

కుల్దీప్‌ యాదవ్‌ పెళ్లి వేడుక సందడి (ఫోటోలు)
photo 4

వైట్‌ డ్రెస్‌లో టాలీవుడ్ యాంకర్ రష్మీ గౌతమ్ అందాలు (ఫోటోలు)
photo 5

భారత టెన్నిస్‌ దిగ్గజం సానియా మీర్జా లేటెస్ట్‌ పోస్ట్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Police Issue Notice To TDP MP Putta Mahesh Kumar 1
Video_icon

పెద్ద తలకాయలు ఎంట్రీ.. పుట్టా మహేష్ కు నోటీసులు ఇచ్చి వదిలేసిన పోలీసులు
Singanamala CI Threatened Farmer For TDP MLA Amilineni Surendra Babu ‪ 2
Video_icon

రైతుకు CI బెదిరింపులు.. ఎక్కడా భయపడని రైతన్న.. ఆడియో కాల్ లీక్
Jr NTR And Prashanth Neels Dragon Movie Update 3
Video_icon

డ్రాగన్ పై దురంధర్ ఎఫెక్ట్..!
Rachamallu Fire Vangalapudi Anitha Over TDP MP Putta Mahesh Drugs Party 4
Video_icon

ఇంత నోరేసుకొని అరవడం కాదు.. అనితను ఏకిపారేసిన రాచమల్లు
Kurasala Kannababu Reaction On TDP MP Putta Mahesh Kumar Drugs Case 5
Video_icon

పుట్టా మహేష్ డ్రగ్స్ కేసు.. తండ్రి కొడుకులకి ఇచ్చిపడేసిన కన్నబాబు
