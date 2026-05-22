 ఎస్‌ఆర్‌హెచ్ త్రిమూర్తుల అరుదైన ఫీట్‌! | SRH Only 2nd Team-History Three Batters 500 Runs In Single Edition | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఎస్‌ఆర్‌హెచ్ త్రిమూర్తుల అరుదైన ఫీట్‌!

May 22 2026 9:55 PM | Updated on May 22 2026 10:04 PM

SRH Only 2nd Team-History Three Batters 500 Runs In Single Edition

Photo Courtesy: IPL 2026

ఐపీఎల్ 2026 సీజన్‌లో ఆర్సీబీతో మ్యాచ్‌లో ఎస్‌ఆర్‌హెచ్ 255 పరుగులు భారీ స్కోరు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పటికే ఇరుజట్లు ప్లేఆఫ్స్ చేరినప్పటికీ ఎస్‌ఆర్‌హెచ్ రెండో స్థానంలో ప్లేఆఫ్‌కు చేరాలంటే భారీ తేడాతో గెలవాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఆర్సీబీతో మ్యాచ్‌లో ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ తొలుత బ్యాటింగ్ చేయడంతో రెండో  స్థానంలో నిలవాలంటే 90 ప్లస్ పరుగుల తేడాతో గెలవాల్సి ఉంటుంది. 

ఈ సంగతి పక్కనబెడితే ఎస్‌ఆర్‌హెచ్ బ్యాటర్లు అభిషేక్ శర్మ, ఇషాన్ కిషన్‌, హెనిరిచ్ క్లాసెన్‌లు ఒక అరుదైన రికార్డు తమ పేరిట లిఖించుకున్నారు. ఆర్సీబీతో మ్యాచ్‌లో ఈ ముగ్గురు త్రిమూర్తులు అర్థసెంచరీలతో చెలరేగారు. ఈ సీజన్‌లో అభిషేక్‌, క్లాసెన్‌, ఇషాన్‌లు 500 పరుగుల మార్క్‌ను దాటారు. 

తద్వారా ఒకే ఎడిషన్‌లో ఒక జట్టు నుంచే ముగ్గురు బ్యాటర్లు 500 ప్లస్ పరుగులు సాధించడం ఐపీఎల్ చరిత్రలో ఇది రెండోసారి మాత్రమే. గతంలో గుజరాత్ టైటాన్స్ 2025లో ఈ ఫీట్‌ను నమోదు చేసింది. ఆ సీజన్‌లో సాయి సుదర్శన్ (600 పరుగులు), శుబ్‌మన్ గిల్ (759 పరుగులు), బట్లర్ (538 పరుగులు) సాధించారు. 

తాజా సీజన్‌లో ఎస్‌ఆర్‌హెచ్ తరఫున క్లాసెన్ (606 పరుగులు), అభిషేక్ శర్మ (563 పరుగులు) ఐదొందల మార్క్ దాటగా, తాజాగా ఆర్సీబీతో మ్యాచ్‌లో ఫిఫ్టీ సాధించడం ద్వారా ఇషాన్ కిషన్ కూడా 500 మార్క్ దాటి 569 పరుగులతో ఆరెంజ్‌క్యాప్ రేసులో ఆరో స్థానంలో ఉన్నాడు. 

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఎస్ఆర్‌హెచ్ వ‌ర్సెస్ ఆర్సీబీ.. చిందేసిన ఉప్ప‌ల్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

కామాఖ్య దేవాలయ దర్శనంలో శ్రీముఖి (ఫొటోలు)
photo 3

అక్కినేని కోడలు శోభిత కొత్త లుక్ (ఫొటోలు)
photo 4

మృణాల్ ఠాకుర్ దేశీ గ్లామర్ (ఫొటోలు)
photo 5

రమణి కళ్యాణం : చీరలో మెరిసిపోతున్న నటి దీప్షిక చంద్రన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan Strong Reaction On Kakarla Venkata Rami Reddy Dismiss 1
Video_icon

కాకర్ల వెంకట్రామిరెడ్డి ఉద్యోగం తొలగింపు.. జగన్ సంచలన రియాక్షన్
ACB Officers Raid On Deputy Collector Vamshi Mohan 2
Video_icon

వందల కోట్ల ఆస్తి.. ACB వలలో డిప్యూటీ కలెక్టర్
Tiger Attacked On Womens In Chandrapur District Maharashtra 3
Video_icon

మహిళలపై పులి దాడి.. అక్కడికక్కడే నలుగురు మృతి
Jupudi Prabhakar Rao Emotional Comments On YS Jagan 4
Video_icon

ఆయన మనసు వెన్న.. జగన్ గురించి మీకేం తెలుసు.. టీడీపీకి జూపూడి స్ట్రాంగ్ కౌంటర్
Special Video On Detail Analysis On SIR Survey 5
Video_icon

SIR అంటే ఏంటి? మీ ఓటు జాగ్రత్త.. ఈ డాక్యుమెంట్స్ పక్కా ఉండాలి!
Advertisement
 