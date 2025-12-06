 టీమిండియాకు శుభవార్త.. స్టార్‌ ప్లేయర్‌ వచ్చేస్తున్నాడు | Shubman Gill declared fit by BCCI Will Return IND vs SA 1st T20I | Sakshi
టీమిండియాకు శుభవార్త.. స్టార్‌ ప్లేయర్‌ వచ్చేస్తున్నాడు

Dec 6 2025 6:42 PM | Updated on Dec 6 2025 6:45 PM

Shubman Gill declared fit by BCCI Will Return IND vs SA 1st T20I

సౌతాఫ్రికాతో టీ20 సిరీస్‌కు ముందు టీమిండియాకు శుభవార్త అందింది. స్టార్‌ బ్యాటర్‌, వైస్‌ కెప్టెన్‌ శుబ్‌మన్‌ గిల్‌ మ్యాచ్‌ ఫిట్‌నెస్‌ సాధించాడు. సఫారీ జట్టుతో తొలి టీ20 నుంచే అతడు అందుబాటులోకి రానున్నాడు.

భారత క్రికెట్‌ నియంత్రణ మండలి (BCCI) సెంటర్‌ ఆఫ్‌ ఎక్సలెన్స్‌ (CoE) వర్గాలు ఈ విషయాన్ని శనివారం ధ్రువీకరించాయి. గిల్‌ పూర్తి స్థాయిలో ఫిట్‌నెస్‌ సాధించినట్లు తెలిపాయి. ఈ మేరకు.. ‘‘CoEలో శుబ్‌మన్‌ గిల్‌ తన పునరావాసం పూర్తి చేసుకున్నాడు. అన్ని ఫార్మాట్లు ఆడేందుకు ఫిట్‌నెస్‌ సాధించాడు’’ అని సదరు వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో డిసెంబరు 9న కటక్‌ వేదికగా భారత్‌- సౌతాఫ్రికా మధ్య మొదలయ్యే టీ20 సిరీస్‌కు గిల్‌ అందుబాటులోకి రానున్నాడు.

Shubman Gill
