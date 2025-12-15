టిమ్‌ సీఫర్ట్‌ విధ్వంసకర శతకం

బిగ్బాష్ లీగ్ 2025లో మెల్బోర్న్ రెనెగేడ్స్ ఘనంగా బోణీ కొట్టింది. బ్రిస్బేన్ హీట్తో ఇవాళ (డిసెంబర్ 15) జరిగిన మ్యాచ్లో 14 పరుగుల తేడాతో గెలుపొందింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసి.. ఓపెనర్ టిమ్ సీఫర్ట్ విధ్వంసకర శతకంతో (56 బంతుల్లో 102; 9 ఫోర్లు, 6 సిక్సర్లు) విరుచుకుపడటంతో నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 212 పరుగుల భారీ స్కోర్ చేసింది.
రెనెగేడ్స్ ఇన్నింగ్స్లో ఓలివర్ పీక్ (29 బంతుల్లో 57; 6 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లు) కూడా చెలరేగిపోయాడు. మిగతా ఆటగాళ్లలో జోష్ బ్రౌన్ 15, మహ్మద్ రిజ్వాన్ 4, జేక్ ఫ్రేజర్ మెక్గుర్క్ 14, హస్సన్ ఖాన్ 5 (నాటౌట్), కెప్టెన్ విల్ సదర్ల్యాండ్ 3 (నాటౌట్) పరుగులు చేశారు. బ్రిస్బేన్ బౌలర్లలో జాక్ విల్డర్ముత్ 3 వికెట్లు తీయగా.. ప్యాట్రిక్ డాక్లీ, జేవియర్ బార్ట్లెట్ తలో వికెట్ తీశారు.
అనంతరం భారీ లక్ష్య ఛేదనలో బ్రిస్బేన్ గెలుపు కోసం విఫలయత్నం చేసింది. ఓపెనర్ కొలిన్ మున్రో (32 బంతుల్లో 55; 3 ఫోర్లు, 5 సిక్సర్లు), హగ్ వెబ్జెన్ (20 బంతుల్లో 38 నాటౌట్; 4 ఫోర్లు, 2 సిక్సర్లు), తొమ్మిదో నంబర్ ఆటగాడు జిమ్మీ పియర్సన్ (22 బంతుల్లో 50; 4 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లు) మెరుపు ఇన్నింగ్స్లతో పోరాడినా ప్రయోజనం లేకుండా పోయింది.
ఈ ముగ్గురు చెలరేగినా బ్రిస్బేన్ లక్ష్యానికి 15 పరుగుల దూరంలో నిలిచిపోయింది. నిర్ణీత ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 198 పరుగులు చేయగలిగింది. మిగతా బ్రిస్బేన్ ఆటగాళ్లలో కెప్టెన్ మెక్స్వీని 9, మ్యాట్ రెన్షా 18, మ్యాక్స్ బ్రయాంట్ 14, బార్ట్లెట్ 1, లియామ్ హాస్కెట్ 2 (నాటౌట్) పరుగులు చేయగా.. జాక్ విల్డర్ముత్, షాహీన్ అఫ్రిది డకౌటయ్యారు. విల్ సదర్ల్యాండ్ 3, గురిందర్ సంధు, బెహ్రెన్డార్ఫ్ తలో 2 వికెట్లు తీసి బ్రిస్బేన్ను దెబ్బకొట్టారు.