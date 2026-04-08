 శాంసన్‌ మంచి మనసు.. సెల్ఫీ అడిగిన అభిమానికి ఊహించని సర్‌ప్రైజ్‌ | Sanju Samson gifts fan 40,000 phone after noticing broken display | Sakshi
Apr 8 2026 10:00 PM | Updated on Apr 8 2026 10:11 PM

టీమిండియా స్టార్ వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ సంజూ శాంసన్ తన మంచి మనసు చాటుకున్నాడు. సంజూ తన అభిమానికి మర్చిపోలేని బహుమతిని అందించాడు. ఐపీఎల్‌-2026లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్‌కు సంజూ ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. సీఎస్‌కే తమ చివరి మ్యాచ్‌లో ఏప్రిల్ 5న ఆర్సీబీతో తలపడంది. 

అయితే చెన్నై ఆడబోయే తదుపరి మ్యాచ్‌కు వారం రోజుల గ్యాప్ లభించడంతో సంజూ తిరువ‌నంత‌పురంకు వెళ్లాడు. ఈ క్ర‌మంలో సంజూ మంగ‌ళ‌వారం ముండూరు-తూత రోడ్డులో ఫోన్ కాల్ మాట్లాడటం కోసం రోడ్డు ప‌క్క‌న తాను కారు ఆపాడు. అయితే అదే స‌మ‌యంలో కేబుల్ టెక్నీషియన్‌గా పనిచేసే శబరీష్, తన స్నేహితుడు మణికంఠన్‌తో కలిసి బైక్‌పై క్రికెట్ ఆడటానికి వెళ్తున్నాడు. కార్‌లో సంజూ ఉండ‌డంతో చూసి త‌న బైక్‌ను అత‌డు ఆపాడు. 

శాంస‌న్ త‌న ఫోన్ కాల్ ముగించిన త‌ర్వాత శబరీష్‌తో ఎంతో ఆప్యాయంగా మాట్లాడు.  ఫొటో దిగుదామా అని సంజూనే స్వ‌యంగా అడిగాడు. శబరీష్ తన ఫోన్ తీసి సెల్ఫీ తీసుకున్నాడు. అయితే ఆ ఫోన్ డిస్‌ప్లే పూర్తిగా పగిలిపోయి ఉండటాన్ని సంజూ గమ‌నించాడు. 

దీంతో వెంట‌నే సంజూ త‌న వ‌ద్ద ఉన్న రూ. 40,000 విలువైన‌ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను శబరీష్‌కు బహుమతిగా ఇచ్చాడు. స‌ద‌రు అభిమాని సంతోషంలో మునిగితేలిపోయాడు. కాగా టీ20 ప్రపంచకప్‌లో దుమ్ములేపిన సంజూ శాంసన్‌.. ఈ ఏడాది ఐపీఎల్‌ సీజన్‌లో మాత్రం తన మార్క్‌ను చూపించలేకపోతున్నాడు. వరుసగా మూడు మ్యాచ్‌ల్లోనూ సింగిల్‌ డిజిట్‌ స్కోర్లకే పరిమితమయ్యాడు.
చదవండి: IPL 2026: జోస్‌ బట్లర్‌ విధ్వంసం.. ఒకే ఓవర్‌లో 23 పరుగులు! వీడియో

చంద్రబాబు సర్కార్‌పై వైఎస్‌ జగన్‌ ఫైర్‌ (ఫోటోలు)
డెకాయిట్‌ కోసం వచ్చేసిన వెంకీ మామ (ఫోటోలు)
అందమైన అల్లుడిని తెచ్చా..: రష్మిక మందన్నా (ఫోటోలు)
హీరో బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్‌ ఎంగేజ్‌మెంట్‌ (ఫోటోలు)
బర్త్‌డే స్పెషల్‌.. బన్నీ అరుదైన రికార్డులివే! (ఫోటోలు)

Actress Trisha Krishnan Shocking Comments on Her Marriage 1
బిజినెస్ మ్యాన్ తో పెళ్లైంది... నలుగురు పిల్లలు ఉన్నారు
AP Govt Withdraws Land Allocation to LULU Mall in Vijayawada 2
లులు మాల్ విషయంలో తప్పు చేశాం భయపడి వెనక్కి తగ్గిన ప్రభుత్వం
Hardik Pandya Reacts to Vaibhav Suryavanshi’s Incredible Performance 3
బుమ్రాకే చుక్కలు చూపించాడు -వాడి బ్యాటింగ్ కు పిచ్చోళ్లయిపోయాం...
Indian Embassy Emergency Advisory for Indians in Iran 4
భారతీయులు ఇరాన్ వదిలి వెళ్లిపోండి

Election Commission-TMC MPs Meeting Updates 5
ఎన్నికల సంఘం-TMC ఎంపిల సమావేశంలో రసాభాస
