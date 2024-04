ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ చేతిలో ఓడినా ఆఖరి వరకు తాము పట్టుదలగా పోరాడిన తీరు సంతృప్తినిచ్చిందని గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ కెప్టెన్‌ శుబ్‌మన్‌ గిల్‌ అన్నాడు. చివరి వరకు తాము గెలుస్తామనే నమ్మకంతోనే ఉన్నామని అయితే.. దురదృష్టవశాత్తూ అనుకున్న ఫలితం రాలేదని విచారం వ్యక్తం చేశాడు.

కాగా ఐపీఎల్‌-2024లో భాగంగా గుజరాత్‌ బుధవారం ఢిల్లీతో తలపడింది. అరుణ్‌ జైట్లీ మైదానంలో జరిగిన ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్‌ గెలిచిన గుజరాత్‌ తొలుత బౌలింగ్‌ చేసింది. సొంతమైదానంలో ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిన ఢిల్లీ కెప్టెన్‌ పంత్‌ 43 బంతుల్లోనే 5 ఫోర్లు, 8 సిక్స్‌ల సాయంతో ఏకంగా 88 పరుగులతో అజేయంగా నిలిచాడు.

వన్‌డౌన్‌ బ్యాటర్‌, ఆల్‌రౌండర్‌ అక్షర్‌ పటేల్‌(43 బంతుల్లో 66) సైతం బ్యాట్‌ ఝులిపించాడు. ఆఖర్లో ట్రిస్టన్‌ స్టబ్స్‌ (7 బంతుల్లో 26*) మెరుపులు మెరిపించాడు. ఫలితంగా ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో నాలుగు వికెట్ల నష్టానికి 224 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించింది.

కొండంత లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌కు ఆదిలోనే దెబ్బ తగిలింది. ఓపెనర్‌, కెప్టెన్‌ శుబ్‌మన్‌ గిల్‌ అన్రిచ్‌ నోర్జే బౌలింగ్‌లో 6 పరుగుల వ్యక్తిగత స్కోరు వద్ద అవుటయ్యాడు.

అయితే, మరో ఓపెనర్‌ వృద్ధిమాన్‌ సాహా(39), వన్‌డౌన్‌ బ్యాటర్‌ సాయి సుదర్శన్‌(39 బంతుల్లో 65) ఇన్నింగ్స్‌ చక్కదిద్దగా.. డేవిడ్‌ మిల్లర్‌(23 బంతుల్లో 55) ధనాధన్‌ దంచికొట్టి టైటాన్స్‌ శిబిరంలో ఆశలు రేపాడు.

అయితే, మిగతా వాళ్ల నుంచి అతడికి సహకారం లభించలేదు. ఈ క్రమంలో ఎనిమిదో స్థానంలో దిగిన రషీద్‌ ఖాన్‌(11 బంతుల్లో 21*) పట్టుదలగా నిలబడ్డాడు. ఆఖరి ఓవర్లో టైటాన్స్‌ విజయానికి 19 పరుగులు అవసరం కాగా.. మొదటి ఐదు బంతుల్లో 4,4,(0), (0), 6 రాబట్టాడు.

ఈ క్రమంలో ఆఖరి బంతికి ఐదు పరుగులు అవసరం కాగా.. రషీద్‌ పరుగు తీయలేకపోయాడు. ఫలితంగా నాలుగు పరుగుల తేడాతో ఢిల్లీ గుజరాత్‌పై జయభేరి మోగించింది.

