ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ కెప్టెన్‌ రిషభ్‌ పంత్‌పై ఆ జట్టు అసిస్టెంట్‌ జేమ్స్‌ హోప్స్‌ ప్రశంసలు కురిపించాడు. ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ వికెట్‌ కీపర్‌ బ్యాటర్‌ అంటూ కొనియాడాడు. కెప్టెన్‌గానూ రోజురోజుకూ మరింత రాటుదేలుతున్నాడని సంతోషం వ్యక్తం చేశాడు.

కారు ప్రమాదం కారణంగా గతేడాది ఐపీఎల్‌కు దూరమైన పంత్‌.. 2024లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ కెప్టెన్‌గా తిరిగి బాధ్యతలు చేపట్టాడు. దాదాపు ఏడాదిన్నర తర్వాత కాంపిటేటివ్‌ క్రికెట్‌ ఆడుతున్న పంత్‌ ఫిట్‌నెస్‌పై ఆదిలో సందేహాలు వ్యక్తమయ్యాయి.

అయితే, వాటన్నింటినీ పటాపంచలు చేస్తూ వికెట్‌ కీపర్‌గా.. బ్యాటర్‌గా అద్భుత ఆటతీరుతో అలరిస్తున్నాడు పంత్‌. తాజాగా గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌తో మ్యాచ్‌లో కెప్టెన్సీ నైపుణ్యాలతో ఆకట్టుకున్న పంత్‌.. ఢిల్లీకి అద్బుత విజయం అందించాడు.

అహ్మదాబాద్‌లో టాస్‌ గెలిచిన పంత్‌ తొలుత బౌలింగ్‌ ఎంచుకున్నాడు. కెప్టెన్‌ నమ్మకాన్ని నిలబెడుతూ ఢిల్లీ బౌలర్లు సంచలన ప్రదర్శనతో చెలరేగారు. సమిష్టి కృషితో గుజరాత్‌ను కేవలం 89 పరుగులకే ఆలౌట్‌ చేసి సత్తా చాటారు.

ఇక 90 పరుగుల లక్ష్యాన్ని 8.5 ఓవర్లలోనే ఛేదించిన ఢిల్లీ ఈ సీజన్‌లో ఎట్టకేలకు మూడో విజయం అందుకుంది. ఈ గెలుపులో కెప్టెన్‌గా.. వికెట్‌ కీపర్‌గా.. బ్యాటర్‌గా రిషభ్‌ పంత్‌ కీలక పాత్ర పోషించాడు.

