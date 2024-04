ఐపీఎల్‌ 2024 సీజన్‌లో భాగంగా గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌తో నిన్న (ఏప్రిల్‌ 24) జరిగిన రసవత్తర సమరంలో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ 4 పరుగుల స్వల్ప తేడాతో విజయం సాధించింది. ఈ మ్యాచ్‌లో ఢిల్లీ విజయానికి రిషబ్‌ పంత్‌ (43 బంతుల్లో 88 నాటౌట్‌; 5 ఫోర్లు, 8 సిక్సర్లు, 2 క్యాచ్‌లు), అక్షర్‌ పటేల్‌ (43 బంతుల్లో 66; 5 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లు, 3 క్యాచ్‌లు, 3-0-28-1) ప్రత్యక్షంగా దోహదపడితే.. ట్రిస్టన్‌ స్టబ్స్‌ పరోక్షంగా ఢిల్లీ గెలుపుకు కారణమయ్యాడు.

This blinder from Tristan Stubbs saved 5 runs for Delhi Capitals🔥

They won the match in 4 runs!

Stubbs hero for capitals..

David Miller & Rashid khan, you can love to watch them any day❤️

Rishabh Pant#GTvsDC #IPL2024 pic.twitter.com/UwJKCIS0Wn

— Rakesh_sundarRay (@RSundarRay) April 24, 2024