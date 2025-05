SRH Vs DC: ‘హే.. వెళ్లు.. వెళ్లు.. నువ్వు అవుట్‌’!.. కావ్యా మారన్‌ రియాక్షన్‌ వైరల్‌

చాలా రోజుల తర్వాత సొంతగడ్డపై మ్యాచ్‌లో సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ సత్తా చాటింది. ఐపీఎల్‌-2025 (IPL 2025)లో భాగంగా ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ (SRH vs DC)తో సోమవారం నాటి మ్యాచ్‌లో రైజర్స్‌ బౌలర్లు అదరగొట్టారు. ముఖ్యంగా కెప్టెన్‌ ప్యాట్‌ కమిన్స్‌ (Pat Cummins) పవర్‌ ప్లేలో అద్భుతమే చేశాడు.

ఐపీఎల్‌ చరిత్రలోనే

ఉప్పల్‌ వేదికగా సాగిన ఈ మ్యాచ్‌లో ప్రమాదకర ఓపెనర్లు కరుణ్‌ నాయర్‌ (0), ఫాఫ్‌ డుప్లెసిస్‌ (3)లతో పాటు.. వన్‌డౌన్‌ బ్యాటర్‌ అభిషేక్‌ పోరెల్‌ (8)ను కూడా వచ్చీరాగానే పెవిలియన్‌కు పంపాడు. తద్వారా ఐపీఎల్‌ చరిత్రలోనే పవర్‌ ప్లేలో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన కెప్టెన్‌గా కమిన్స్‌ నిలిచాడు.

