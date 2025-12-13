 70 అడుగుల విగ్రహం.. మెస్సీ తొలి రియాక్షన్‌ ఇదే! | Lionel Messi's First Reaction On His 70-Foot Statue In Kolkata | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

GOAT Tour India 2025: 70 అడుగుల విగ్రహం.. మెస్సీ తొలి రియాక్షన్‌ ఇదే!

Dec 13 2025 11:46 AM | Updated on Dec 13 2025 12:19 PM

Lionel Messi's First Reaction On His 70-Foot Statue In Kolkata

మెస్సీ.. మెస్సీ.. దేశ‌వ్యాప్తంగా ఎక్క‌డ చూసిన ఇదే పేరు వినిపిస్తోంది. అర్జెంటీనా ఫుట్‌బాల్ దిగ్గజం ది గోట్ టూర్‌లో భాగంగా భారత్‌కు చేరుకున్నాడు. శనివారం తెల్లవారుజామున 2.26 గంటలకు కోల్‌క‌తా విమానాశ్ర‌యంలో అడుగుపెట్టిన మెస్సీకి ఘన స్వాగతం లభించింది. 

తమ ఆరాధ్య ఆటగాడిని చూసేందుకు వేలాది సంఖ్యలో అభిమానులు ఎయిర్‌పోర్ట్‌కు తరలివచ్చారు. మెస్సీతో పాటు అతని ఇంటర్‌ మియామీ జట్టు సహచరులు లూయిస్ సువారెజ్, రోడ్రిగో డి పాల్ కూడా ఇండియా టూర్‌కు వచ్చారు. ది గోట్ రాకతో కోలకతా సాకర్ సిటీని తలపిస్తోంది. 

ఎక్కడ చూసిన మెస్సీ కటౌట్‌లే కన్పిస్తున్నాయి. ఈ పర్యటనలో భాగంగా మెస్సీ.. కోల్‌కతా లేక్ టౌన్‌లోని శ్రీ భూమి స్పోర్టింగ్ క్లబ్‌లో ఏర్పాటు చేసిన 70 అడుగుల విగ్రహాన్ని వర్చువల్‌గా ఆవిష్కరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మెస్సీతో పాటు  బాలీవుడ్ స్టార్ షారుఖ్ ఖాన్ పాల్గోన్నారు.

అయితే తన విగ్రహాం ఏర్పాటుపై మెస్సీ చాలా సంతోషంగా ఉన్నట్లు పశ్చిమ బెంగాల్ మంత్రి, శ్రీ భూమి స్పోర్టింగ్ క్లబ్ అధ్యక్షుడు సుజిత్ బోస్ తెలిపారు. "మేము ఇప్పటికే మెస్సీ మేనేజర్‌తో మాట్లాడాము. ఈ రోజు మెస్సీని కలుస్తాము. తన విగ్రహాన్ని నిర్మించేందుకు అతడు అనుమతి ఇచ్చాడు.

తన విగ్రహంపై కూడా మెస్సీ సంతోషంగా ఉన్నాడు. ఇది చాలా పెద్ద విగ్రహం. 70 అడుగుల ఎత్తు ఉంది. ప్రపంచంలో మెస్సీకి ఇంత పెద్ద విగ్రహం మరొకటి లేదు. అతడి రాకతో అభిమానులు ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారని" సుజిత్ బోస్ ఎఎన్‌ఐతో పేర్కొన్నారు.



 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ (ఫొటోలు)
photo 2

#RekhaNirosha : నటి రేఖా నిరోషా బ్యూటిఫుల్ (ఫొటోలు)
photo 3

ఇంద్రకీలాద్రి : రెండో రోజు దుర్గమ్మ సన్నిధిలో భవానీ దీక్ష విరమణలు (ఫొటోలు)
photo 4

'మోగ్లీ' మూవీ రిలీజ్..ట్రెండింగ్‌లో హీరోయిన్ సాక్షి మడోల్కర్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో సినీ ప్రముఖులు (ఫొటోలు)

Video

View all
Hyderabad All Set To Host Foot Ball Player Lionel Messi 1
Video_icon

14 ఏళ్ల తర్వాత ఇండియాలో అడుగు పెట్టిన లియోనెల్ మెస్సీ
AP Government Gives Guarantee For APCRDA Loan Taken From NABARD 2
Video_icon

అమరావతికి.. మరో రూ.7,387 కోట్లు అప్పు
APCRDA Calls Tenders For CM Chandrababu House Beautification 3
Video_icon

సీఎం ఇంటికి సోకులు.. 5 కోట్లతో అలంకరణ
Massive Fire Breaks Out In Vizianagaram District 4
Video_icon

విజయనగరంలో ఘోర అగ్నిప్రమాదం.. వృద్ధురాలు మృతి
Mahesh Babu Unique Getups In Varanasi Movie 5
Video_icon

వారణాసిలో మహేష్ బాబు గెటప్స్ తెలిస్తే ఫ్యాన్స్ కు నిద్రపట్టదు భయ్యా !
Advertisement
 