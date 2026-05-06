 IPL 2026: ఎస్ఆర్‌హెచ్ వ‌ర్సెస్ పంజాబ్ కింగ్స్ అప్‌డేట్స్‌ | IPL 2026: Sunrisers Hyderabad Vs Punjab Kings Match Live Updates | Sakshi
IPL 2026: ఎస్ఆర్‌హెచ్ వ‌ర్సెస్ పంజాబ్ కింగ్స్ అప్‌డేట్స్‌

May 6 2026 7:07 PM | Updated on May 6 2026 8:12 PM

IPL 2026: Sunrisers Hyderabad Vs Punjab Kings Match Live Updates

ఐపీఎల్ 2026 సీజ‌న్‌లో హైద‌రాబాద్‌లోని ఉప్ప‌ల్ వేదిక‌గా 49వ మ్యాచ్‌లో స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్‌, పంజాబ్ కింగ్స్ త‌ల‌ప‌డుతున్నాయి.

9 ఓవర్లలో ఎస్‌ఆర్‌హెచ్ 107-2
పంజాబ్‌తో మ్యాచ్‌లో ఎస్‌ఆర్‌హెచ్ 8వ ఓవర్లో వంద పరుగుల మార్క్‌ను దాటింది. 9 ఓవర్లు ముగిసేసరికి ఎస్‌ఆర్‌హెచ్ 2 వికెట్ల నష్టానికి 107 పరుగులు చేసింది. ఇషాన్ (17), క్లాసెన్ (14) పరుగులతో ఆడుతున్నారు.

రెండో వికెట్ కోల్పోయిన ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌
పంజాబ్‌తో మ్యాచ్‌లో ధాటిగా ఆడుతున్న హెడ్ (38) చాహల్ బౌలింగ్‌లో మార్కో జాన్సెన్‌కు క్యాచ్ ఇచ్చి వెనుదిరిగాడు. దీంతో ఎస్‌ఆర్‌హెచ్ 84 పరుగుల వద్ద రెండో వికెట్ కోల్పోయింది.

దంచికొడుతున్న హెడ్‌
6 ఓవ‌ర్లు ముగిసేస‌రికి ఎస్ఆర్‌హెచ్ వికెట్ న‌ష్టానికి 79 ప‌రుగులు చేసింది. ట్రావిస్ హెడ్ (35) పంజాబ్ బౌల‌ర్ల‌ను ఉతికారేస్తున్నాడు. ఇషాన్ కిష‌న్ (7) ప‌రుగుల‌తో ఆడుతున్నాడు.

అభిషేక్ శర్మ (35) ఔట్‌
పంజాబ్ కింగ్స్‌తో మ్యాచ్‌లో ఎస్‌ఆర్‌హెచ్ 54 పరుగుల వద్ద తొలి వికెట్ కోల్పోయింది. 13 బంతుల్లో 35 పరుగులతో దూకుడు ప్రదర్శించిన అభిషేక్ శర్మ ఫెర్గూసన్ బౌలింగ్‌లో అయ్యర్‌కు క్యాచ్ ఇచ్చి వెనుదిరిగాడు.

టాస్‌ పంజాబ్‌దే
టాస్ గెలిచిన పంజాబ్ కింగ్స్ బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. ఇరుజ‌ట్లు ఒక్కో మార్పుతో బ‌రిలోకి దిగాయి. ఎస్ఆర్‌హెచ్ జ‌ట్టులోకి నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి రీఎంట్రీ ఇవ్వ‌గా.. పంజాబ్ జ‌ట్టులోకి శ‌శాంక్ సింగ్ తిరిగి వ‌చ్చాడు. ఈ సీజ‌న్‌లో తొలి అంచె పోటీలో ఎస్ఆర్‌హెచ్‌పై పంజాబ్ కింగ్స్ 6 వికెట్ల తేడాతో ఘ‌న విజ‌యం సాధించింది. 

మ‌రి ఎస్ఆర్‌హెచ్ ప్ర‌తీకారం తీర్చుకుంటుందా లేదా అన్న‌ది చూడాలి. ముఖాముఖి పోరులో ఇరుజ‌ట్లు 25 సార్లు త‌ల‌ప‌డితే ఎస్ఆర్‌హెచ్ 17 సార్లు, పంజాబ్ 8 సార్లు నెగ్గింది. ఇక హైద‌రాబాద్‌లో పంజాబ్‌తో ఆడిన 10 మ్యాచ్‌ల్లో ఎస్ఆర్‌హెచ్ 9 సార్లు నెగ్గితే.. పంజాబ్ ఒక‌సారి మాత్ర‌మే గెలిచింది.

తుదిజ‌ట్లు:
పంజాబ్ కింగ్స్: ప్రభ్‌సిమ్రాన్ సింగ్(వికెట్ కీప‌ర్‌), కూపర్ కన్నోలీ, శ్రేయాస్ అయ్యర్(కెప్టెన్‌), శశాంక్ సింగ్, సూర్యాంశ్ షెడ్జ్, మార్కస్ స్టోయినిస్, మార్కో జాన్సెన్, లోకీ ఫెర్గూసన్, విజయ్‌కుమార్ వైషాక్, అర్ష్‌దీప్ సింగ్, యుజ్వేంద్ర చాహల్

సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్: అభిషేక్ శర్మ, ట్రావిస్ హెడ్, ఇషాన్ కిషన్(వికెట్ కీప‌ర్‌), హెన్రిచ్ క్లాసెన్, సలీల్ అరోరా, స్మరణ్ రవిచంద్రన్, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, పాట్ కమిన్స్(కెప్టెన్‌), శివంగ్ కుమార్, ఈషాన్ మలింగ, సాకిబ్ హుస్సేన్

పంజాబ్ కింగ్స్ ఇంపాక్ట్ సబ్స్: 
ప్రియాంష్ ఆర్య, హర్‌ప్రీత్ బ్రార్, జేవియర్ బార్ట్‌లెట్, విష్ణు వినోద్, ముషీర్ ఖాన్

సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఇంపాక్ట్ సబ్‌లు: 
అనికేత్ వర్మ, ప్రఫుల్ హింగే, లియామ్ లివింగ్‌స్టోన్, హర్ష్ దూబే, హర్షల్ పటేల్

