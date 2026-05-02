IPL 2026 RR Vs DC: బ్యాట్‌తో కొడ‌తా.. జాగ్ర‌త్త?

May 2 2026 11:39 AM | Updated on May 2 2026 12:04 PM

IPL 2026: Ravindra Jadeja and Kuldeep Yadav share fun moment during DC vs RR

టీమిండియా స్టార్ స్పిన్న‌ర్లు రవీంద్ర జ‌డేజా, కుల్దీప్ యాద‌వ్‌లు మంచి స్నేహితుల‌న్న సంగతి తెలిసిందే. వారిద్దరూ త‌మ స్పిన్ మయాజాలంతో ఎన్నో మ్యాచ్‌ల్లో భార‌త జ‌ట్టుకు అద్భుతమైన విజ‌యాల‌ను అందించారు.

ఆన్‌ది ఫీల్డ్ గానీ, ఆఫ్ ది ఫీల్డ్ గానీ ఈ స్పిన్ ద్వయం చాలా సరదాగా ఉంటారు. ఈ ఏడాది మార్చిలో జరిగిన కుల్దీప్ యాదవ్ పెళ్లికి కూడా హాజరై జడ్డూ సందడి చేశాడు. అయితే తాజాగా మ‌రోసారి వారి మ‌ధ్య ఉన్న స్నేహం బయటపడింది.

ఏమి జ‌రిగిందంటే?
ఐపీఎల్‌-2026లో శుక్ర‌వారం జైపూర్ వేదిక‌గా రాజ‌స్తాన్ రాయ‌ల్స్‌, ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్ జ‌ట్లు త‌ల‌ప‌డ్డాయి. ఈ క్యాష్‌రిచ్ లీగ్‌లో జ‌డ్డూ రాజ‌స్తాన్ రాయ‌ల్స్‌కు, కుల్దీప్ ఢిల్లీకి ప్రాతినిథ్యం వ‌హిస్తున్నాడు. అయితే రాజ‌స్తాన్ ఇన్నింగ్స్ 12వ ఓవ‌ర్‌లో ధ్రువ్ జురెల్ ఔట‌య్యాక రవీంద్ర జ‌డేజా బ్యాటింగ్ చేసేందుకు క్రీజులోకి వ‌చ్చాడు.

మైదానంలోకి వ‌చ్చిన జ‌డ్డూ త‌న‌ బ్యాట్‌ను చెక్ చేసుకునేందుకు అంపైర్ వ‌ద్ద‌కు వెళ్తుండ‌గా.. ప‌క్క‌నే ఉన్న కుల్దీప్ స‌ర‌దా ఏదో అన్నాడు. అందుకు బ‌దులుగా జ‌డ్డూ త‌న బ్యాట్‌ను గాలిలో ఊపుతూ కొడ‌తా అన్న‌ట్లు సైగలు చేశాడు. అయితే  ఏమాత్రం బెదరని కుల్దీప్, నవ్వుతూ జడేజా భుజాలపై చేతులు వేసి వెన‌క్కి నెట్టేశాడు.

దీంతో ప‌క్క‌న ఉన్న నితీష్ రాణా సైతం న‌వ్వుకున్నాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల‌వుతోంది. కాగా ఈ మ్యాచ్‌లో రాజ‌స్తాన్‌పై ఢిల్లీ 7 వికెట్ల తేడాతో ఘ‌న విజ‌యం సాధించింది. ఈ విజ‌యంతో ఢిల్లీ తమ ప్లే ఆశ‌ల‌ను స‌జీవంగా ఉంచుకుంది.
మిస్ యూనివర్స్ ఇండియా టు హీరోయిన్‌.. ఎవరీ రియా సింఘా? (ఫొటోలు)
తెలంగాణలో గుహ మధ్య అద్భుతమైన ఆలయం (ఫొటోలు)
హైదరాబాద్ : వైద్య విద్యార్థుల ఆనందం చెట్ట'పట్టా'ల్‌ (ఫొటోలు)
ఏపీ : పలు జిల్లాలో ఈదురుగాలులతో భారీ వర్షం (ఫొటోలు)
బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్, కావ్య రిసెప్షన్‌: ప్రముఖుల సందడి (ఫోటోలు)

అద్దాలకే 2,540 కోట్లా..! సమాధానం చెప్పలేక ఎల్లో మీడియా ఎదురుదాడి
హోటల్లో తినాలంటే ఇక వాతలే
SBI నుంచి భారీ IPO.. రూ.14 వేల కోట్లు టార్గెట్..
పెద్దిలో చరణ్ మూడో లుక్.. మెగా అభిమానులకు సర్ ప్రైజ్
విద్యాశాఖలో మంత్రి OSD ఓవరాక్షన్
