Apr 12 2026 3:05 PM | Updated on Apr 12 2026 3:17 PM

టాస్‌ గెలిచి బౌలింగ్‌ ఎంచుకున్న గుజరాత్‌
ఐపీఎల్‌ 2026లో భాగంగా ఇవాళ (ఏప్రిల్‌ 12) డబుల్‌ హెడర్‌ మ్యాచ్‌లు జరుగుతున్నాయి. మధ్యాహ్నం 3:30 గంటలకు ప్రారంభమయ్యే మ్యాచ్‌లో లక్నో సూపర్‌ జెయింట్స్‌, గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ తలపడుతున్నాయి. లక్నో వేదికగా జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్‌లో గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ టాస్‌ గెలిచి బౌలింగ్‌ ఎంచుకుంది.

తుది జట్లు..

గుజరాత్ టైటాన్స్: సాయి సుదర్శన్, శుభ్‌మన్ గిల్(సి), జోస్ బట్లర్(w), వాషింగ్టన్ సుందర్, గ్లెన్ ఫిలిప్స్, రాహుల్ తెవాటియా, రషీద్ ఖాన్, కగిసో రబడ, మహ్మద్ సిరాజ్, అశోక్ శర్మ, ప్రసిధ్ కృష్ణ 

ఇంపాక్ట్ సబ్స్‌: షారుక్ ఖాన్, మానవ్ సుతార్, జాసన్ హోల్డర్, కుల్వంత్ ఖేజ్రోలియా, అనుజ్ రావత్

లక్నో సూపర్ జెయింట్స్: మిచెల్ మార్ష్, ఐడెన్ మార్క్రామ్, రిషబ్ పంత్(w/c), ఆయుష్ బదోని, నికోలస్ పూరన్, అబ్దుల్ సమద్, ముకుల్ చౌదరి, మహమ్మద్ షమీ, అవేష్ ఖాన్, దిగ్వేష్ సింగ్ రాఠీ, ప్రిన్స్ యాదవ్

ఇంపాక్ట్ సబ్స్‌:  మణిమారన్ సిద్ధార్థ్, జార్జ్ లిండే, మాథ్యూ బ్రీట్జ్కే, షాబాజ్ అహ్మద్, మయాంక్ యాదవ్

Related News By Category

Related News By Tags

Photos

View all
photo 1

కరీనకపూర్‌ రాజసం ఉట్టిపడేలా కుర్తాసెట్‌ స్టైలిష్‌ లుక్‌..!
photo 2

ఆశా భోంస్లే కన్నుమూత.. జీవితంలో ఇవన్నీ పదిలం (పోటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్ లో మండుతున్న ఎండలు (ఫొటోలు)
photo 4

తమిళ హీరోయిన్‌ అతుల్య రవి డీసెంట్‌ లుక్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

‘పాపం ప్రతాప్‌’ సినిమా ట్రైలర్‌ లాంచ్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Singer Vijayalakshmi Reaction On Legendary Singer Asha Bhosle Passes Away 1
Video_icon

సంగీత ప్రపంచానికి తీరని లోటు..
Ambati Rambabu Strong Counter To Venkaiah Naidu Comments 2
Video_icon

ABN రాధాకృష్ణ కు సపోర్ట్ చేస్తూ వెంకయ్య నాయుడు వ్యాఖ్యలు.. అంబటి రాంబాబు స్ట్రాంగ్ కౌంటర్
CSK Sanju Samson Massive Comeback 3
Video_icon

ఎక్కడ ఆపాడో అక్కడ్నుంచే మొదలెట్టాడు.. చెన్నైలో చితకొట్టిన చెట్టా...
Girls Outshine Again In Intermediate Results In Telangana 4
Video_icon

తెలంగాణ ఇంటర్ ఫలితాల్లో అమ్మాయిలదే హవా
Bollywood Legendary Singer Asha Bhosle Passes Away 5
Video_icon

లెజెండరీ సింగర్ ఆశా భోస్లే కన్నుమూత
