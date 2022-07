India Vs West Indies 2022 T20 Series: టీమిండియా, న్యూజిలాండ్‌ జట్లతో వరుస టీ20 మ్యాచ్‌లు ఆడేందుకు వెస్టిండీస్‌ సిద్ధమైంది. ఈ క్రమంలో భారత్‌, కివీస్‌లతో పొట్టి ఫార్మాట్‌ సిరీస్‌లకు 16 మంది సభ్యులతో కూడిన జట్టును ప్రకటించింది. ఈ మేరకు క్రికెట్‌ వెస్టిండీస్‌.. జట్టు వివరాలకు సంబంధించి ప్రకటన విడుదల చేసింది.

పరిమిత ఓవర్ల కెప్టెన్‌ నికోలస్‌ పూరన్‌ జట్టును ముందుండి నడిపించనుండగా.. రోవ్‌మన్‌ పావెల్‌ అతడికి డిప్యూటీగా వ్యవహరించనున్నాడు. కాగా పూరన్‌ బృందం ఇటీవల స్వదేశంలో బంగ్లాదేశ్‌, టీమిండియాతో వన్డే సిరీస్‌లో ఘోర పరాభవం మూటగట్టుకున్న విషయం తెలిసిందే.

అదే జట్టుతో!

అయితే, బంగ్లాదేశ్‌తో టీ20 సిరీస్‌లో మాత్రం విండీస్‌ అదరగొట్టింది. మూడు మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌ను 2-0తో కైవసం చేసుకుంది. హెట్‌మెయిర్‌, హోల్డర్‌ మినహా బంగ్లాతో తలపడిన అదే జట్టుతో టీమిండియాతో పొట్టి ఫార్మాట్‌ సిరీస్‌కు సిద్ధమైంది. సొంతగడ్డ మీద వన్డే సిరీస్‌లో క్లీన్‌స్వీప్‌తో ఎదురైన పరాభవానికి బదులు తీర్చుకోవాలని భావిస్తోంది.

