 IND vs SA: కేఎల్‌ రాహుల్‌, పంత్‌ ఫెయిల్‌.. శతక్కొట్టిన జురెల్‌ | IND A vs SA A 2nd Unofficial Test: Dhruv Jurel Slams Century Ind All Out Score | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కేఎల్‌ రాహుల్‌, పంత్‌ ఫెయిల్‌.. శతక్కొట్టిన జురెల్‌.. భారత్‌ ఆలౌట్‌

Nov 6 2025 6:28 PM | Updated on Nov 6 2025 8:13 PM

IND A vs SA A 2nd Unofficial Test: Dhruv Jurel Slams Century Ind All Out Score

సౌతాఫ్రికా- ‘ఎ’తో అనధికారిక రెండో టెస్టులో భారత్‌ -‘ఎ’ (IND A vs SA- Day 1) మెరుగైన స్కోరు సాధించింది. పర్యాటక జట్టు బౌలర్లు ఆది నుంచే చెలరేగి.. టాపార్డర్‌ను కుదేలు చేయగా.. ఆరో నంబర్‌ బ్యాటర్‌ ధ్రువ్‌ జురెల్‌ (Dhruv Jurel) శతక్కొట్టి జట్టును ఆదుకున్నాడు. కాగా బెంగళూరు వేదికగా భారత్‌- ‘ఎ’- సౌతాఫ్రికా- ‘ఎ’ జట్లు రెండు మ్యాచ్‌ల అనధికారిక టెస్టు సిరీస్‌లో తలపడుతున్న విషయం తెలిసిందే.

టాస్‌ ఓడిన భారత్‌.. తొలుత బ్యాటింగ్‌
ఇందులో భాగంగా తొలి టెస్టులో రిషభ్‌ పంత్‌ (Rishabh Pant) కెప్టెన్సీలోని భారత జట్టు ప్రొటిస్‌ జట్టును మూడు వికెట్ల తేడాతో ఓడించింది. ఈ క్రమంలో ఇరుజట్ల మధ్య గురువారం రెండో టెస్టు మొదలైంది. బెంగళూరులో టాస్‌ గెలిచిన సౌతాఫ్రికా- ‘ఎ’ తొలుత బౌలింగ్‌ ఎంచుకోగా.. భారత్‌ బ్యాటింగ్‌కు దిగింది.

కేఎల్‌ రాహుల్‌, పంత్‌ ఫెయిల్‌
ఇక ఈ మ్యాచ్‌తో జట్టులోకి వచ్చిన ఓపెనింగ్‌ బ్యాటర్లు కేఎల్‌ రాహుల్‌ (19), అభిమన్యు ఈశ్వరన్‌ (0) విఫలమయ్యారు. వన్‌డౌన్‌లో వచ్చిన సాయి సుదర్శన్‌ (17) నిరాశపరచగా.. దేవదత్‌ పడిక్కల్‌ (5) మరోసారి ఫెయిల్‌ అయ్యాడు.

ఇలాంటి దశలో ఐదో నంబర్‌ ఆటగాడు, కెప్టెన్‌ రిషభ్‌ పంత్‌ జట్టును ఆదుకునే క్రమంలో వేగంగా ఆడాడు. మొత్తంగా 20 బంతులు ఎదుర్కొని మూడు ఫోర్లు, ఒక సిక్సర్‌ సాయంతో 24 పరుగులు చేసిన పంత్‌.. షెపో మొరేకి బౌలింగ్‌లో ఎంజే అకెర్‌మన్‌కు క్యాచ్‌ ఇచ్చి పెవిలియన్‌ చేరాడు.

సౌతాఫ్రికా ఆనందం ఆవిరి చేసిన జురెల్‌
దీంతో సౌతాఫ్రికా శిబిరం సంతోషంలో మునిగిపోయింది. హర్ష్‌ దూబే (14), ఆకాశ్‌ దీప్‌ (0)లను కూడా త్వరత్వరగా అవుట్‌ చేసింది. అయితే, వారి ప్రొటిస్‌ జట్టుకు ఆ ఆనందాన్ని ఎక్కువసేపు నిలవకుండా చేశాడు ధ్రువ్‌ జురెల్‌.

సహచర ఆటగాళ్లు విఫలమైన చోట జురెల్‌ అద్భుత శతకంతో మెరిశాడు. మొత్తంగా 175 బంతులు ఎదుర్కొని 12 ఫోర్లు, నాలుగు సిక్సర్లు బాది 132 పరుగులతో అజేయంగా నిలిచాడు. ఆఖర్లో టెయిలెండర్లు కుల్దీప్‌ యాదవ్‌ (88 బంతుల్లో 20), మొహమ్మద్‌ సిరాజ్‌ (31 బంతుల్లో 15) వికెట్‌ పడకుండా జాగ్రత్తపడుతూ జురెల్‌కు సహకరించారు.

భారత్‌ ఆలౌట్‌.. స్కోరెంతంటే?
ఈ క్రమంలో 77.1 ఓవర్‌ వద్ద ప్రసిద్‌ కృష్ణ (0) పదో వికెట్‌గా వెనుదిరగడంతో భారత్‌ తొలి ఇన్నింగ్స్‌ ముగిసిపోయింది. తొలి రోజు పూర్తయ్యేసరికి77.1 ఓవర్లలో 255 పరుగులు చేసి భారత్‌ ఆలౌట్‌ అయింది. జురెల్‌ అద్భుత శతకం కారణంగా భారత జట్టుకు ఈ మేర మెరుగైన స్కోరు సాధ్యమైంది. 

ఇక సఫారీ జట్టు బౌలర్లలో టియాన్‌ వాన్‌ వారెన్‌ నాలుగు వికెట్లతో సత్తా చాటగా.. షెపో మొరేకి, ప్రెనేలన్‌ సుబ్రయాన్‌ చెరో రెండు, ఒకులే సిలీ ఒక వికెట్‌ తమ ఖాతాలో వేసుకున్నారు.

భారత్‌- ‘ఎ’ వర్సెస్‌ సౌతాఫ్రికా -‘ఎ’ రెండో అనధికారిక టెస్టు తుదిజట్లు
భారత్‌
కేఎల్‌ రాహుల్‌, అభిమన్యు ఈశ్వరన్‌, సాయి సుదర్శన్‌ దేవ్‌దత్‌ పడిక్కల్‌, ధ్రువ్‌ జురెల్‌, రిషభ్‌ పంత్‌ (కెప్టెన్‌/వికెట్‌ కీపర్‌), హర్ష్‌ దూబే, ఆకాశ్‌ దీప్‌, కుల్దీప్‌ యాదవ్‌, మొహమ్మద్‌ సిరాజ్‌, ప్రసిద్‌ కృష్ణ.

సౌతాఫ్రికా
జోర్డాన్‌ హెర్మాన్‌, లిసెగో సెనొక్‌వనే తెంబా బవుమా, జుబేర్‌ హంజా, మార్వ్కెస్‌ అకెర్‌మన్‌ (కెప్టెన్‌), కొనొర్‌ ఎస్తర్‌హుజీన్‌ (వికెట్‌ కీపర్‌), టియాన్‌ వాన్‌ వారెన్‌, కైలీ సైమండ్స్‌, ప్రెనేలన్‌ సుబ్రయాన్‌, షెపో మొరేకి, ఒకులే సిలీ.

చదవండి: క్రీజులోకి వెళ్లు.. నీ తల పగలకొడతా!

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'సంతాన ప్రాప్తిరస్తు' ట్రైలర్‌ ఈవెంట్‌లో సినీ ప్రముఖులు (ఫోటోలు)
photo 2

కాంత ట్రైలర్‌ లాంచ్‌.. ఒకే వేదికపై దుల్కర్‌, రానా (ఫోటోలు)
photo 3

ఎన్నికల వేళ అరుదైన చిత్రాలు.. బిహార్‌ ఓటర్ల ప్రత్యేక (ఫొటోలు)
photo 4

#KotiDeepotsavam : ఎన్టీఆర్ స్టేడియంలో ఘనంగా కోటి దీపోత్సవం (ఫొటోలు)
photo 5

విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై కోటి దీపోత్సవం (ఫొటోలు)

Video

View all
Floods in Tirupati District Due To Rayalacheruvu dam 1
Video_icon

Tirupati: అంధకారంలో గ్రామాలు వరదలో కొట్టుకుపోయిన పశువులు
YSRCP Leaders Support to Krishnampalem Victims 2
Video_icon

జగన్ ప్రభుత్వం ప్రకటించిన ప్యాకేజీ అమలు చేయాల్సిందే
KSR Live Show Debate On Chandrababu as Credit Chor 3
Video_icon

KSR Live Show: క్రెడిట్ దొంగ
Anchor Eswar Reveals Sensational Facts On Chandrababu Karakatta Palace 4
Video_icon

చంద్రబాబు గుండెల్లో బుల్లెట్ ట్రైన్లు కరకట్టపై యాంకర్ ఈశ్వర్ సంచలన నిజాలు
Bihar Elections Updates Highest Ever in State History 5
Video_icon

బీహార్ లో రికార్డు స్థాయిలో ఓటింగ్... ఓటర్లకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసిన సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్
Advertisement
 